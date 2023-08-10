Україна купує у Болгарії два ядерні реактори для Хмельницької АЕС — Finance.ua

Україна купує у Болгарії два ядерні реактори для Хмельницької АЕС Сьогодні 04:17 — Енергетика

Україна купує у Болгарії два ядерні реактори для Хмельницької АЕС

Україна сподівається на успішне завершення переговорів із Болгарією щодо купівлі двох атомних енергоблоків, які планують встановити на майданчиках третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС.

«Це дуже важливе для нас питання. Щодо нього зараз працює Міненерго. Було рішення парламенту Болгарії, щоб провести такі переговори між міністерствами обох країн. Вони тривають. Про результат говорити ще рано, але сподіваємося, що він буде», — сказав президент НАЕК Енергоатом Петро Котін.

«Будемо купувати на тих умовах, про які домовимося», — додав президент НАЕК.

За його словами, встановлення двох реакторів додасть енергосистемі України майже 2200 МВт.

«Майданчик під третій енергоблок — у дуже хорошому стані, щоб там будувати. Проводимо його переконсервацію. Майданчик для четвертого енергоблоку — у нижчій стадії готовності, будемо піднімати його з нуля», — описав поточну ситуацію Котін.

Він також повідомив, що триває співпраця з американською компанією Westinghouse щодо будівництва на ХАЕС п’ятого і шостого блоків.

«Зараз розробляємо ТЕО. Три закони готуються про будівництво нових енергоблоків», — додав він.

За словами Котіна, для будівництва АЕС також розглядають ще два майданчики: у Чигирині (Черкаська область) і Теплодарі (Одеська область). При цьому будівництво АЕС у Теплодарі планувалося ще за радянських часів, але було призупинено після аварії на ЧАЕС у 1986 році.

«Фактично є попереднє узгодження з місцевими адміністраціями. Дуже хороший відгук про цю ініціативу з боку жителів. Працюємо. Трохи війна заважає», — пояснив очільник Енергоатома.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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