Європейські трейдери зберігають газ в Україні, попри військові ризики, — Reuters Сьогодні 07:34 — Енергетика

Європейські трейдери зберігають газ в Україні, попри військові ризики, — Reuters

Європейські газові трейдери почали зберігати природний газ в Україні, щоб скористатися нижчими цінами і доступними потужностями, незалежно від ризиків, пов’язаних із війною.

Про це повідомляє Reuters

Як зазначає агентство, після вторгнення росії в Україну, яке розпочалося у лютому минулого року, Європейський Союз прагнув збільшити обсяги зберігання газу, щоб компенсувати скорочення поставок з росії, особливо в зимові місяці пікового попиту.

Очікується, що блок досягне мети із заповнення своїх сховищ до 90% до 1 листопада. До 7 серпня газосховища країн ЄС було заповнено на 87%.

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Трейдери заявили, що у зберіганні в Україні, а також на території ЄС є комерційна логіка, щоб скористатися нижчими цінами зараз порівняно з майбутніми постачаннями.

Газ із постачанням у вересні коштує 30 євро за МВтч порівняно з форвардними цінами на перший квартал 2024 року в 49 євро на голландському газовому ф’ючерсному ринку TTF.

Чеська група EPH повідомила Reuters, що її рішення використати українське сховище також є ознакою довіри до країни.

«EP Commodities транспортує природний газ в Україну та використовує українські газосховища», — сказав Мирослав Хаско, голова правління EP Commodities.

«Ми віримо в надійність українських газотранспортних та газосховищних систем, які добре зарекомендували себе навіть у такій надзвичайно складній обстановці воєнного часу», — додав він.

Як зазначили в «Укртрансгазі», спостерігається позитивна динаміка закачування газу іноземними трейдерами у ПСГ.

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«Нафтогаз» заявив, що іноземні клієнти можуть використати понад 10 млрд кубометрів сховищ країни ємністю близько 30 мільярдів кубометрів, в основному на заході країни, які знаходяться далеко від лінії фронту.

Словацька державна SPP, яка постачає більшу частину словацького ринку частково російським газом, заявила, що розглядає можливість використання українських сховищ з огляду на те, що словацькі сховища вже заповнені на 90%.

«Ми розглядаємо зберігання газу в Україні як одну із цікавих можливостей для бізнесу, яку ми зараз розглядаємо», — заявили в SPP агентству Reuters.

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