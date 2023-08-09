Україні залишилося відремонтувати чотири з дев’яти блоків АЕС — Енергоатом Сьогодні 06:33 — Енергетика

Україні залишилося відремонтувати чотири з дев’яти блоків АЕС — Енергоатом

НАЕК Енергоатом залишилося відремонтувати до початку осінньо-зимового періоду чотири з дев’яти енергоблоків АЕС, розташованих на підконтрольній Україні території.

Один із них планується вивести з ремонту вже наприкінці серпня, заявив президент компанії Петро Котін.

«Усі енергоблоки пройшли стадію підготовки до ремонтів, п’ять енергоблоків відремонтовано, і нещодавно п’ятий повернуто в енергосистему, тож наразі в нас чотири енергоблоки в ремонті, наприкінці місяця виводитимуть один із них, а решта три енергоблоки поступово протягом двох місяців буде введено в роботу», — сказав Котін.

«Зараз немає блоків, які очікують на ремонти. Усі або відремонтовані, або ремонтуються», — резюмував він.

При цьому Котін зазначив, що «фінансово-економічна програма компанії, що стосується ремонтів блоків, повністю збалансована».

Він підтвердив слова міністра енергетики Германа Галущенка, який днями заявив, що в листопаді-лютому 2023−2024 років дев’ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7 880 МВт будуть завантажені на 100%.

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«Ми забезпечуємо всі необхідні ремонти, перевантаження блоків у період теплої погоди і до зими фактично все відремонтуємо, і всіма енергоблоками, які перебувають на контрольованій Україною території, входитимемо в зиму», — запевнив очільник Енергоатома.

На підконтрольній Україні території знаходяться три АЕС — Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська, які загалом мають 9 енергоблоків загальною потужністю 7,8 ГВт. Запорізька АЕС потужністю 6 ГВт перебуває в окупації з 4 березня 2022 року і майже рік не виробляє е/е.

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