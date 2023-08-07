В Україні не відновили й 2% від зруйнованої енергосистеми — НКРЕКП Сьогодні 20:55 — Енергетика

В Україні не відновили й 2% від зруйнованої енергосистеми — НКРЕКП

В процесі відновлення енергосистеми України перед наступним опалювальним сезоном, обсяг виконаних об'єктами теплової генерації аварійно-відновлювальних робіт становить лише 1,6% від обсягу завданих російськими ударами пошкоджень.

Про це на засіданні енергокомітету Верховної Ради заявив голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних (НКРЕКП), Костянтин Ущаповський, зазначивши при цьому, що в «Укренерго» показник робіт становить 7%.

«Нажаль, цифри, якими ми сьогодні володіємо щодо виконання аварійно-відновлювальних робіт, а це звітність на 1 липня цього року, не дають нам позитивної думки щодо успішного проходження ОЗП», — сказав Ущаповський, зазначивши при цьому, що в результаті російської агресії ТЕС і ТЕЦ отримали пошкодження обладнання на 29,9 млрд грн, але аварійно-відновлювальні роботи виконали лише на 482 млн грн.

Він також зазначив, що мережам оператора системи передачі НЕК «Укренерго» завдано збитків на суму 9,6 млрд грн, проте роботиз відновлення виконано лише на 681 млн грн.

Спроби окупантів знищити енергосистему України

У жовтні 2022 року окупанти почали бомбити об'єкти критичної інфраструктури України. Перша серйозна ракетна атака, після якої по всій Україні почалися відключення світла була 10 жовтня 2022 року.

З жовтня по березень Україна втратила 44% атомної генерації і три чверті потужностей ТЕС.

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УНІАН За матеріалами:

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