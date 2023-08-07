В Україні не відновили й 2% від зруйнованої енергосистеми — НКРЕКП — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні не відновили й 2% від зруйнованої енергосистеми — НКРЕКП

Енергетика
71
В Україні не відновили й 2% від зруйнованої енергосистеми — НКРЕКП
В Україні не відновили й 2% від зруйнованої енергосистеми — НКРЕКП
В процесі відновлення енергосистеми України перед наступним опалювальним сезоном, обсяг виконаних об'єктами теплової генерації аварійно-відновлювальних робіт становить лише 1,6% від обсягу завданих російськими ударами пошкоджень.
Про це на засіданні енергокомітету Верховної Ради заявив голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних (НКРЕКП), Костянтин Ущаповський, зазначивши при цьому, що в «Укренерго» показник робіт становить 7%.
«Нажаль, цифри, якими ми сьогодні володіємо щодо виконання аварійно-відновлювальних робіт, а це звітність на 1 липня цього року, не дають нам позитивної думки щодо успішного проходження ОЗП», — сказав Ущаповський, зазначивши при цьому, що в результаті російської агресії ТЕС і ТЕЦ отримали пошкодження обладнання на 29,9 млрд грн, але аварійно-відновлювальні роботи виконали лише на 482 млн грн.
Він також зазначив, що мережам оператора системи передачі НЕК «Укренерго» завдано збитків на суму 9,6 млрд грн, проте роботиз відновлення виконано лише на 681 млн грн.

Спроби окупантів знищити енергосистему України

У жовтні 2022 року окупанти почали бомбити об'єкти критичної інфраструктури України. Перша серйозна ракетна атака, після якої по всій Україні почалися відключення світла була 10 жовтня 2022 року.
З жовтня по березень Україна втратила 44% атомної генерації і три чверті потужностей ТЕС.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.