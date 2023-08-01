Україна відновила 100% підприємств теплової генерації, пошкоджених росіянами — Finance.ua

Україна відновила 100% підприємств теплової генерації, пошкоджених росіянами Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

Україна відновила практично всі підприємства теплової генерації, які були пошкоджені внаслідок ракетних та дронових атак восени-взимку.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр — міністр відновлення, розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

«Підприємства теплової генерації відновлені практично на 100%. Паралельно працюємо над забезпеченням резервними потужностями на випадок виникнення форс-мажорних ситуацій», — наголосив Кубраков.

Він також поінформував, що загалом з понад 700 об'єктів теплопостачання, які було пошкоджено росіянами, відновлено понад 65%.

«Загалом станом на сьогодні рівень підготовки об'єктів ЖКГ до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 року становить близько 60%. Це базовий показник готовності на цей момент у році», — зазначив Кубраков.

Він висловив упевненість, що Україна технічно буде готова на 100% до початку опалювального сезону вже до 1 жовтня за умови злагодженої роботи всіх зацікавлених сторін.

Раніше в «Укренерго» розповіли про готовність енергосистеми до зими та перспективи блекаутів.

За словами голови правління компанії Володимира Кудрицького, в «Укренерго» готуються до найгіршого сценарію взимку, з повторенням атак на енергосистему країну, але абсолютно впевнені, що магістральна мережа буде готова працювати без обмежень під час наступного опалювального сезону.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.