Кабмін продовжить дію ПСО та знизить удвічі базову ціну на газ «Нафтогазу» — Кубраков Сьогодні 12:58 — Енергетика

Кабмін продовжить дію ПСО та знизить удвічі базову ціну на газ «Нафтогазу» — Кубраков

Кабінет міністрів готує низку рішень на ринку газу, які торкнуться виробників тепла для населення, бюджетних установ та промисловості.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр — міністр відновлення, розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков за результатами засідання Конгресу місцевих і регіональних влад під головуванням президента України Володимира Зеленського в неділю.

«Підготували й системне рішення — продовження дії ПСО до 15 квітня 2024 року. Що це означає? Збереження пільгових цін на газ виробникам тепла для потреб населення та бюджетних установ», — зазначив Кубраков.

«Для інших споживачів пропонується знизити базову ціну більш ніж удвічі - з 38 тис. грн до 16,4 тис. грн за 1 тис. куб. м», — анонсував також він.

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Ще одна позитивна новина стосується підприємств теплокомуненерго. Так, уже до кінця цього року передбачається компенсувати ТКЕ приблизно 36 млрд грн різниці в тарифах із коштів держбюджету.

«Уже розробили законопроєкт щодо змін в держбюджет, який передбачає виділення цієї суми вже цього року. Мінфін та Нафтогаз у координації з МВФ наразі шукають джерела для фінансування компенсації», — зазначив Кубраков.

За його словами, заборгованість підприємств ТКЕ за газ становить майже 100 млрд грн, і причиною її виникнення є невідповідність нинішніх тарифів на тепло, рівень яких зафіксовано мораторієм, поточним цінам на природний газ.

«У результаті підприємства ТКЕ не можуть розрахуватися за спожитий газ, не можуть акумулювати фінансовий ресурс для проведення ремонтів. Усе це разом створює загрози для вчасного старту опалювального сезону», — висловив думку очільник Мінвідновлення.

Водночас пропонується скасувати договірне списання коштів з рахунків ТКЕ за несвоєчасні розрахунки за газ, передбачивши захищеність і використання суто на потреби ТКЕ 35% коштів на їхніх рахунках.

Економічна Правда За матеріалами:

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