Україна відкриє пункт пропуску з Придністров'ям: названо основну мету — Finance.ua

Україна відкриє пункт пропуску з Придністров'ям: названо основну мету Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

На залізничному пункті пропуску на придністровській ділянці молдавсько-українського кордону «Кучурган-Новосавицький» організують спільний митний та прикордонний контроль Молдови та України.

Про це NM повідомили в Бюро реінтеграції.

«Контроль молдавською стороною на придністровській ділянці консолідує зусилля Молдови відтворити єдиний економічний та митний простір», — заявили в організації.

Як наголосили в структурі, найближчим часом через пункт пропуску не планують повністю відновлювати імпорт-експорт між Молдовою та Україною. Поки що йдеться «лише про транзитний режим для перевезень продовольчих вантажів та зерна з України до Румунії».

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У Бюро реінтеграції зазначили, що надалі для роботи пункту пропуску підготують технологічну схему та інші документи.

Минулого тижня уряд України ухвалив рішення відкрити пункт пропуску «Кучурган-Новосавицька», розташований на придністровській ділянці молдавсько-українського кордону. Це перший митний пункт, відкритий Україною із лютого минулого року. Після початку війни Україна закрила всі митні пункти на придністровській ділянці кордону із Молдовою.

Співрозмовник NM, знайомий із ситуацією, розповів, що пункт пропуску не використовуватимуть для пасажирських перевезень, і припустив, що він, «швидше за все, буде резервним» для маршрутів, що діють, на півдні Молдови та Одеської області України.

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Тижнем раніше президент України Володимир Зеленський під час візиту до Бухаресту анонсував створення нового «зернового коридору» через Молдову до Румунії.

«Обговорили із президентом наші можливі спільні дії для захисту не просто портів, а всього регіону України, Молдови, Румунії, наших людей. Окремо я хочу наголосити на одному зі стратегічних напрямів нашої співпраці. У „трикутнику“ Україна — Молдова — Румунія ми здатні створити дуже потужну основу для розвитку не лише наших країн та народів, а й усієї Європи», — сказав Зеленський.

Президент України уточнив, що насамперед створення «зернового коридору» — це економічний розвиток. За словами Зеленського, сторони вже досягли добрих результатів у розвитку логістики в цьому «трикутнику».

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