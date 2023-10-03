Заплановано відкриття восьми нових пунктів пропуску на кордоні до 2026 року — Finance.ua
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Заплановано відкриття восьми нових пунктів пропуску на кордоні до 2026 року

Казна та Політика
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Заплановано відкриття восьми нових пунктів пропуску на кордоні до 2026 року
Заплановано відкриття восьми нових пунктів пропуску на кордоні до 2026 року
У найближчі три роки заплановано відкриття восьми нових пунктів пропуску (ПП) на кордоні.
Про це розповів глава Агентства відновлення та інфраструктурних проєктів Мустафа Найєм в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».
«Плануємо найближчими роками значно підвищити ефективність пунктів пропуску та відкрити нові. Наступного року — на румунському та польському напрямку. За три роки плануємо ще вісім», — повідомив Найєм.
Як повідомлялося, зі 103 наявних пунктів пропуску до Агентства відновлення переходять 29, з яких 19 уже передано, а 10 — у процесі передання, решта КПП перебувають у відомстві Державної митної служби.
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«Оскільки ми отримали пункти пропуску лише місяць тому, грошей на їхнє утримання наразі немає. Тому частину ресурсів планували виділити з Державного фонду вже цього року. Сподіваюся, що наступного нам вдасться внести зміни до бюджету, щоб кошти, які раніше йшли на ці 29 пунктів пропуску, було передано Агентству відновлення (на їхнє утримання). Що стосується капітального ремонту, реконструкції та будівництва нових пунктів пропуску, сподіваємося знайти рішення вже в бюджеті наступного року й окремо спілкуємося з партнерами», — зазначив Найєм.
Зокрема, переговори тривають із USAID, МОМ (Міжнародна організація міграції) та проєктами Єврокомісії. Уже реалізується програма CEF на 2021−2027 роки, що передбачає розбудову пунктів пропуску, у її межах виділено кошти на часткове поліпшення пунктів пропуску Ягодин — Дорогуськ і Мостиська II — Медика (держкордон Польщі), Чоп — Чорна над Тисою (держкордон Словаччини) і Чоп — Захонь (держкордон Угорщини).
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«Ми дуже вдячні за допомогу. Зі свого боку робимо „швидкі“ зміни на пунктах пропуску, які суттєво підвищать комфорт користувачів уже цього року», — повідомив він.
Серед напрямів — розробка єдиного підходу та дизайн-коду для всіх ПП.
«І це не про вивіски. Це стосується насамперед логістики всередині пунктів пропуску, транспортних потоків, зручності для пасажирів, водіїв вантажів і, звичайно, для працівників митної та прикордонної служб», — повідомив Найєм.
Паралельно триває проєктування реконструкції та капітальний ремонт усіх переданих Агентству пунктів пропуску.
«Сподіваюся, всі проєктні роботи завершаться вже цього року. З початком наступного року плануємо запуск будівництва, зокрема нових пунктів пропуску», — повідомив він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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