Україна та Польща створюють єдині пункти пропуску на кордоні - Шмигаль — Finance.ua
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Україна та Польща створюють єдині пункти пропуску на кордоні - Шмигаль

Казна та Політика
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Україна та Польща створюють єдині пункти пропуску на кордоні - Шмигаль
Україна та Польща створюють єдині пункти пропуску на кордоні - Шмигаль
Україна та Польща розпочали реалізацію ініціативи, згідно з якою на кордоні між країнами запустять єдині пункти пропуску.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.
За його словами, зараз завданням уряду є запровадження спільного митного та прикордонного контролю з країнами Євросоюзу.
«Тобто буде один пункт пропуску, де працюватимуть представники обох держав. Цим досягаємо більшої інтеграції до європейського простору, прискорюємо логістику, мінімізуємо корупцію. Пілотний проект реалізуємо на польсько-українському кордоні», — розповів глава Кабміну.
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Він уточнив, що Україна хоче реалізувати таку ініціативу на кордоні з Румунією. Відповідну пропозицію вже надіслали румунській стороні.
Нагадаємо, нардеп Данило Гетманцев ще у травні минулого року заявляв, що Україна готова запустити єдині пункти пропуску на кордоні з Польщею.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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