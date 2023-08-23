Україна та Польща створюють єдині пункти пропуску на кордоні - Шмигаль — Finance.ua

Україна та Польща створюють єдині пункти пропуску на кордоні - Шмигаль Вчора 09:30 — Казна та Політика

Україна та Польща створюють єдині пункти пропуску на кордоні - Шмигаль

Україна та Польща розпочали реалізацію ініціативи, згідно з якою на кордоні між країнами запустять єдині пункти пропуску.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

За його словами, зараз завданням уряду є запровадження спільного митного та прикордонного контролю з країнами Євросоюзу.

«Тобто буде один пункт пропуску, де працюватимуть представники обох держав. Цим досягаємо більшої інтеграції до європейського простору, прискорюємо логістику, мінімізуємо корупцію. Пілотний проект реалізуємо на польсько-українському кордоні», — розповів глава Кабміну.

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Він уточнив, що Україна хоче реалізувати таку ініціативу на кордоні з Румунією. Відповідну пропозицію вже надіслали румунській стороні.

Нагадаємо, нардеп Данило Гетманцев ще у травні минулого року заявляв, що Україна готова запустити єдині пункти пропуску на кордоні з Польщею.

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