Україна в 2024/25 експортувала 494 тис. тонн цукру: куди найбільше — Finance.ua
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Україна в 2024/25 експортувала 494 тис. тонн цукру: куди найбільше

Казна та Політика
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Україна в 2024/25 експортувала 494 тис. тонн цукру: куди найбільше
Україна в 2024/25 експортувала 494 тис. тонн цукру: куди найбільше
Україна в 2024—2025 маркетинговому році вже експортувала 494 тис. тонн цукру, із яких 196,6 тис. тонн у період січень-квітень 2025.
Про це повідомила пресслужба Національної асоціації цукровиків України «Укрцукор» в Facebook.
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Згідно з повідомленням, 90% було спрямовано на світовий ринок, 10% склав експорт у країни ЄС.
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За інформацією галузевої асоціації, лідером серед покупців українського цукру залишається Туреччина, куди відправлено 16% експортних обсягів.
На другому місці — Лівія (11%).
На третьому — країни ЄС (10%).
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Як повідомлялося, у сезоні-2024, який завершився 21 січня 2025 року, в Україні працювали 29 цукрових заводів. Вони сумарно виробили 1,8 млн тонн цукру.
Українські виробники цукру у 2024 році встановили історичний рекорд із експорту цукру, виробленого у 2023−2024 маркетинговому році, і поставили на зовнішні ринки 746,3 тис. тонн цієї продукції на суму $419 млн грн.
За матеріалами:
Finance.ua
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