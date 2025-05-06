Україна в 2024/25 експортувала 494 тис. тонн цукру: куди найбільше — Finance.ua

Україна в 2024/25 експортувала 494 тис. тонн цукру: куди найбільше Сьогодні 05:22 — Казна та Політика

Україна в 2024/25 експортувала 494 тис. тонн цукру: куди найбільше

Україна в 2024—2025 маркетинговому році вже експортувала 494 тис. тонн цукру, із яких 196,6 тис. тонн у період січень-квітень 2025.

Про це повідомила пресслужба Національної асоціації цукровиків України «Укрцукор» в Facebook.

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Згідно з повідомленням, 90% було спрямовано на світовий ринок, 10% склав експорт у країни ЄС.

За інформацією галузевої асоціації, лідером серед покупців українського цукру залишається Туреччина, куди відправлено 16% експортних обсягів.

На другому місці — Лівія (11%).

На третьому — країни ЄС (10%).

Як повідомлялося, у сезоні-2024, який завершився 21 січня 2025 року, в Україні працювали 29 цукрових заводів. Вони сумарно виробили 1,8 млн тонн цукру.

Українські виробники цукру у 2024 році встановили історичний рекорд із експорту цукру, виробленого у 2023−2024 маркетинговому році, і поставили на зовнішні ринки 746,3 тис. тонн цієї продукції на суму $419 млн грн.

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