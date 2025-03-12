Де найбільше купують український цукор — Finance.ua

Де найбільше купують український цукор
За перші 6 місяців 2024/25 маркетингового року (з вересня 2024 по лютий 2025) Україна експортувала понад 403,5 тис. тон цукру. 98,4% обсягу було спрямовано на світовий ринок, 1,6% - країни ЄС.
Про це повідомляє Національна асоціація цукровиків «Укрцукор».
Експорт в ЄС відновився у лютому місці і склав 6 559 т. Основними країнами ЄС, куди поіхав український цукор, стали Болгарія (72% експортованого обсягу), Греція (12%) та Італія (12%).
В цілому ж головними напрямками експорту українського цукру у перші 6 місяців 2024/25МР залишаються:
- Туреччина (18% всього експорту).
- Лівія.
- Північна Македонія.
- Сомалі.
- Шрі-Ланка.
У виробничому сезоні 2024 українські цукровики виробили 1,8 млн. тон цукру. Обсяг внутрішнього ринку в Україні наразі оцінюється в 900 тис. т на рік.
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