Де найбільше купують український цукор — Finance.ua

Де найбільше купують український цукор Сьогодні 07:31 — Казна та Політика

За перші 6 місяців 2024/25 маркетингового року (з вересня 2024 по лютий 2025) Україна експортувала понад 403,5 тис. тон цукру. 98,4% обсягу було спрямовано на світовий ринок, 1,6% - країни ЄС.

Про це повідомляє Національна асоціація цукровиків «Укрцукор».

Експорт в ЄС відновився у лютому місці і склав 6 559 т. Основними країнами ЄС, куди поіхав український цукор, стали Болгарія (72% експортованого обсягу), Греція (12%) та Італія (12%).

В цілому ж головними напрямками експорту українського цукру у перші 6 місяців 2024/25МР залишаються:

Туреччина (18% всього експорту).

Лівія.

Північна Македонія.

Сомалі.

Шрі-Ланка.

У виробничому сезоні 2024 українські цукровики виробили 1,8 млн. тон цукру. Обсяг внутрішнього ринку в Україні наразі оцінюється в 900 тис. т на рік.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.