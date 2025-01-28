«Укрцукор» озвучив п’ятірку кращих виробників-експортерів цукру України в сезоні-2024 — Finance.ua
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«Укрцукор» озвучив п’ятірку кращих виробників-експортерів цукру України в сезоні-2024

Казна та Політика
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«Укрцукор» озвучив п’ятірку кращих виробників-експортерів цукру України в сезоні-2024
«Укрцукор» озвучив п’ятірку кращих виробників-експортерів цукру України в сезоні-2024
Українські виробники цукру в 2024 році встановили історичний рекорд із експорту цукру, направивши на зовнішні ринки 746,3 тис. тонн цієї продукції на суму $419 млн грн, поінформувала Національна Асоціація цукровиків України («Укрцукор») та озвучила п’ятірку найкращих виробників цукру в сезоні-2024.
Про це повідомила пресслужба асоціації у Фейсбук.
Згідно з повідомленням, очолив рейтинг «Радехівський цукор», частка якого в загальноукраїнському виробництві становила 31%, на другій позиції агрохолдинг «Астарта» з 21% частки ринку, на третьому «Укрпромінвест-Агро» з 14%. Четверту і п’яту позиції розділили «Теофіпольський цукровий завод» і «Аспік Груп» із рівними частками виробництва в 6%.
Як повідомлялося, у сезоні-2024, який завершився 21 січня 2025 року, в Україні працювали 29 цукрових заводів. Вони сумарно виробили 1,8 млн тонн цукру.
Українські виробники цукру у 2024 році встановили історичний рекорд із експорту цукру, виробленого у 2023−2024 маркетинговому році, і поставили на зовнішні ринки 746,3 тис. тонн цієї продукції на суму $419 млн грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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