«Укрцукор» озвучив п’ятірку кращих виробників-експортерів цукру України в сезоні-2024 — Finance.ua

«Укрцукор» озвучив п’ятірку кращих виробників-експортерів цукру України в сезоні-2024 Сьогодні 21:33 — Казна та Політика

«Укрцукор» озвучив п’ятірку кращих виробників-експортерів цукру України в сезоні-2024

Українські виробники цукру в 2024 році встановили історичний рекорд із експорту цукру, направивши на зовнішні ринки 746,3 тис. тонн цієї продукції на суму $419 млн грн, поінформувала Національна Асоціація цукровиків України («Укрцукор») та озвучила п’ятірку найкращих виробників цукру в сезоні-2024.

Згідно з повідомленням, очолив рейтинг «Радехівський цукор», частка якого в загальноукраїнському виробництві становила 31%, на другій позиції агрохолдинг «Астарта» з 21% частки ринку, на третьому «Укрпромінвест-Агро» з 14%. Четверту і п’яту позиції розділили «Теофіпольський цукровий завод» і «Аспік Груп» із рівними частками виробництва в 6%.

Як повідомлялося, у сезоні-2024, який завершився 21 січня 2025 року, в Україні працювали 29 цукрових заводів. Вони сумарно виробили 1,8 млн тонн цукру.

Українські виробники цукру у 2024 році встановили історичний рекорд із експорту цукру, виробленого у 2023−2024 маркетинговому році, і поставили на зовнішні ринки 746,3 тис. тонн цієї продукції на суму $419 млн грн.

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