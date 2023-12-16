Україна увійшла в трійку лідерів європейського рейтингу відкритих даних — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна увійшла в трійку лідерів європейського рейтингу відкритих даних

15
Україна увійшла в трійку лідерів європейського рейтингу відкритих даних
Україна увійшла в трійку лідерів європейського рейтингу відкритих даних
Україна увійшла в трійку лідерів європейського рейтингу сфери відкритих даних Open Data Maturity, ставши однією з топкраїн за розвитком відкритих даних.
Про це у Телеграм повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
На першому місці цьогорічного рейтингу Франція, на другому — Польща. Україна, перебуваючи в умовах повномасштабної війни, посіла третє місце з такими балами:
  • політика відкритих даних — 625;
  • функціонування порталу відкритих даних data.gov.ua — 607;
  • вплив відкритих даних — 600;
  • якість відкритих даних — 611.
До рейтингу увійшли 35 європейських країн. Уперше Україна в рейтингу Open Data Maturity опинилась у 2020 році й була на 17-му місці.
«Попри повномасштабну війну ми продовжуємо працювати над розвитком сфери. Нам важливо залишатися лідерами у відкритості даних, задаючи міжнародні стандарти», — зазначив очільник Мінцифри.

Довідка Finance.ua:

  • в Україні презентували перший рейтинг регіонів за Індексом місцевого благополуччя (ІМБ / LWBI — Local Well-Being Index), який є авторською розробкою дослідницької лабораторії Rating Lab. Першість у рейтингу регіонів за Індексом місцевого благополуччя (LWBI) впевнено посідає Київ (0,9 балів за шкалою від -3 до +3);
  • аналітики Picodi Україна перевірили цінники 364 інтернет-провайдерів у 85 країнах світу та склали рейтинг країн з найдешевшим і найдорожчим доступом до інтернету. Україна посіла друге місце в рейтингу за дешевизною — за 100 Мбіт/с ми платимо близько ₴223 на місяць;
  • Україна потрапила до списку країн з найбільш пекельними, токсичними податковими системами.
За матеріалами:
Espreso.tv
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.