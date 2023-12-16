Україна увійшла в трійку лідерів європейського рейтингу відкритих даних — Finance.ua

Україна увійшла в трійку лідерів європейського рейтингу відкритих даних Сьогодні 11:17

Україна увійшла в трійку лідерів європейського рейтингу відкритих даних

Україна увійшла в трійку лідерів європейського рейтингу сфери відкритих даних Open Data Maturity, ставши однією з топкраїн за розвитком відкритих даних.

Про це у Телеграм повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

На першому місці цьогорічного рейтингу Франція, на другому — Польща. Україна, перебуваючи в умовах повномасштабної війни, посіла третє місце з такими балами:

політика відкритих даних — 625;

функціонування порталу відкритих даних data.gov.ua — 607;

вплив відкритих даних — 600;

якість відкритих даних — 611.

До рейтингу увійшли 35 європейських країн. Уперше Україна в рейтингу Open Data Maturity опинилась у 2020 році й була на 17-му місці.

«Попри повномасштабну війну ми продовжуємо працювати над розвитком сфери. Нам важливо залишатися лідерами у відкритості даних, задаючи міжнародні стандарти», — зазначив очільник Мінцифри.

Довідка Finance.ua:

в Україні презентували перший рейтинг регіонів за Індексом місцевого благополуччя (ІМБ / LWBI — Local Well-Being Index), який є авторською розробкою дослідницької лабораторії Rating Lab. Першість у рейтингу регіонів за Індексом місцевого благополуччя (LWBI) впевнено посідає Київ (0,9 балів за шкалою від -3 до +3);

аналітики Picodi Україна перевірили цінники 364 інтернет-провайдерів у 85 країнах світу та склали рейтинг країн з найдешевшим і найдорожчим доступом до інтернету. Україна посіла друге місце в рейтингу за дешевизною — за 100 Мбіт/с ми платимо близько ₴223 на місяць;

Україна потрапила до списку країн з найбільш пекельними, токсичними податковими системами.



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