Рейтинг регіонів України за Індексом місцевого благополуччя — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рейтинг регіонів України за Індексом місцевого благополуччя

Особисті фінанси
190
Рейтинг регіонів України за Індексом місцевого благополуччя
Рейтинг регіонів України за Індексом місцевого благополуччя
В Україні презентували перший рейтинг регіонів за Індексом місцевого благополуччя (ІМБ / LWBI — Local Well-Being Index), який є авторською розробкою дослідницької лабораторії Rating Lab.
Як оцінювали? Індекс побудований на результатах опитування майже 9000 респондентів в 22-х областях та м. Києві, які давали оцінки власним містам і селам за 22-ма показниками. Показники за результатами факторного аналізу були об'єднані в 5 складових Індексу місцевого благополуччя:
  • Емоційне сприйняття свого населеного пункту. Включає: силу, красу, жвавість, цікавість, прогресивність, унікальність свого міста/села
  • Рівень цивільної безпеки. Включає: безпеку дітей, пішоходів, безпечність в темну пору доби, екологію
  • Рівень освіти і медицини. Включає: оцінки дошкільних та шкільних закладів, медичних послуг
  • Впорядкованість свого населеного пункту. Включає: архітектуру, чистоту, розвиненість культурного життя, зон відпочинку, громадського транспорту, якість доріг
  • Економічні можливості. Включає: легкість пошуку роботи, ведення бізнесу, розміри доходів у населеному пункті

Що показав рейтинг

За результатами кластерного аналізу респонденти були розподілені на чотири групи: «оптимісти» (24%), «помірні оптимісти» (30%), «помірні песимісти» (24%) та «песимісти» (22%). За основу розподілу бути взяті такі критерії: оцінка стану справ в Україні, області, населеному пункті; оцінка змін у власному житті; оцінка очікуваних змін у найближчому майбутньому.
Читайте також
Відносно більше «оптимістів» виявилося у Києві (68%), Івано-Франківській (63%), Львівській (62%), Хмельницькій (61%) та Київській (60%) областях. Тоді як найменше «оптимістів» у прифронтових Херсонській (27%) та Запорізькій (31%) областях. На цьому тлі помітно вирізняються Харківська область, де рівень оптимізму (54%) вищий, ніж у сусідній Сумській (41%); а також Дніпропетровська, де рівень оптимізму (51%) вищий, ніж у сусідніх Миколаївській (46%) та Полтавській (45%) областях.
Рейтинг регіонів України за Індексом місцевого благополуччя
Першість у рейтингу регіонів за Індексом місцевого благополуччя (LWBI) впевнено посідає Київ (0,9 балів за шкалою від -3 до +3). За ним слідують ряд областей, які мають загальне позитивне значення індексу: Львівська (0.4), Івано-Франківська (0.3), Харківська (0.3), Одеська (0.3), Волинська (0.3), Київська (0.2) та Хмельницька (0.2) області.
«Області-середнячки» з більш нейтральними оцінками (значення індексу коливається від +0.1 до -0.1) — це Чернівецька, Черкаська, Рівненська, Вінницька, Тернопільська, Закарпатська, Чернігівська, Дніпропетровська. Ще ряд регіонів отримали від'ємні значення індексу на рівні від -0.2 до -0.3: Житомирська, Полтавська, Кіровоградська та Сумська області. Найгірші оцінки мають Запорізька (-0.5), Миколаївська (-0.5) та Херсонська (-1.0) області.
Київ отримав перше місце за чотирма складовими Індексу, крім цивільної безпеки, за якою першість належить ряду західних областей тоді сама столиця лише в середині списку.
Також Київ — єдиний регіон, де значення Індексу економічних можливостей позитивне (0.3), тоді як у решти 22 регіонів — від'ємне. Отже, після столиці відносно кращі оцінки за рівнем економічних можливостей мають Київська (-0.5), Львівська (-0.6), Харківська (-0.7), Одеська (-0.7) та Дніпропетровська (-0.8) області. Найгірші показники мають Херсонська (-1.9), Сумська (-1.6), Миколаївська (-1.5), Кіровоградська (-1.5), Тернопільська (-1.3), Запорізька (-1.3), Чернігівська (-1.3), Полтавська (-1.2) та Житомирська (-1.2).
За типом поселення люди в селах значно гірше оцінили місцеве благополуччя, ніж містяни. Винятком є лише цивільна безпека, де села випередили міста. Чим старші респонденти, тим краще вони оцінили місцеве благополуччя в своїх містах і селах, тоді як молодь давала більш скептичні оцінки. Забезпечені і «оптимісти» також дали найвищі оцінки.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 💸

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.