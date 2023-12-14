Рейтинг регіонів України за Індексом місцевого благополуччя — Finance.ua

Рейтинг регіонів України за Індексом місцевого благополуччя Сьогодні 14:03 — Особисті фінанси

Рейтинг регіонів України за Індексом місцевого благополуччя

В Україні презентували перший рейтинг регіонів за Індексом місцевого благополуччя (ІМБ / LWBI — Local Well-Being Index), який є авторською розробкою дослідницької лабораторії Rating Lab

Як оцінювали? Індекс побудований на результатах опитування майже 9000 респондентів в 22-х областях та м. Києві, які давали оцінки власним містам і селам за 22-ма показниками. Показники за результатами факторного аналізу були об'єднані в 5 складових Індексу місцевого благополуччя:

Емоційне сприйняття свого населеного пункту. Включає: силу, красу, жвавість, цікавість, прогресивність, унікальність свого міста/села

Рівень цивільної безпеки. Включає: безпеку дітей, пішоходів, безпечність в темну пору доби, екологію

Рівень освіти і медицини. Включає: оцінки дошкільних та шкільних закладів, медичних послуг

Впорядкованість свого населеного пункту. Включає: архітектуру, чистоту, розвиненість культурного життя, зон відпочинку, громадського транспорту, якість доріг

Економічні можливості. Включає: легкість пошуку роботи, ведення бізнесу, розміри доходів у населеному пункті

Що показав рейтинг

За результатами кластерного аналізу респонденти були розподілені на чотири групи: «оптимісти» (24%), «помірні оптимісти» (30%), «помірні песимісти» (24%) та «песимісти» (22%). За основу розподілу бути взяті такі критерії: оцінка стану справ в Україні, області, населеному пункті; оцінка змін у власному житті; оцінка очікуваних змін у найближчому майбутньому.

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Відносно більше «оптимістів» виявилося у Києві (68%), Івано-Франківській (63%), Львівській (62%), Хмельницькій (61%) та Київській (60%) областях. Тоді як найменше «оптимістів» у прифронтових Херсонській (27%) та Запорізькій (31%) областях. На цьому тлі помітно вирізняються Харківська область, де рівень оптимізму (54%) вищий, ніж у сусідній Сумській (41%); а також Дніпропетровська, де рівень оптимізму (51%) вищий, ніж у сусідніх Миколаївській (46%) та Полтавській (45%) областях.

Першість у рейтингу регіонів за Індексом місцевого благополуччя (LWBI) впевнено посідає Київ (0,9 балів за шкалою від -3 до +3). За ним слідують ряд областей, які мають загальне позитивне значення індексу: Львівська (0.4), Івано-Франківська (0.3), Харківська (0.3), Одеська (0.3), Волинська (0.3), Київська (0.2) та Хмельницька (0.2) області.

«Області-середнячки» з більш нейтральними оцінками (значення індексу коливається від +0.1 до -0.1) — це Чернівецька, Черкаська, Рівненська, Вінницька, Тернопільська, Закарпатська, Чернігівська, Дніпропетровська. Ще ряд регіонів отримали від'ємні значення індексу на рівні від -0.2 до -0.3: Житомирська, Полтавська, Кіровоградська та Сумська області. Найгірші оцінки мають Запорізька (-0.5), Миколаївська (-0.5) та Херсонська (-1.0) області.

Київ отримав перше місце за чотирма складовими Індексу, крім цивільної безпеки, за якою першість належить ряду західних областей тоді сама столиця лише в середині списку.

Також Київ — єдиний регіон, де значення Індексу економічних можливостей позитивне (0.3), тоді як у решти 22 регіонів — від'ємне. Отже, після столиці відносно кращі оцінки за рівнем економічних можливостей мають Київська (-0.5), Львівська (-0.6), Харківська (-0.7), Одеська (-0.7) та Дніпропетровська (-0.8) області. Найгірші показники мають Херсонська (-1.9), Сумська (-1.6), Миколаївська (-1.5), Кіровоградська (-1.5), Тернопільська (-1.3), Запорізька (-1.3), Чернігівська (-1.3), Полтавська (-1.2) та Житомирська (-1.2).

За типом поселення люди в селах значно гірше оцінили місцеве благополуччя, ніж містяни. Винятком є лише цивільна безпека, де села випередили міста. Чим старші респонденти, тим краще вони оцінили місцеве благополуччя в своїх містах і селах, тоді як молодь давала більш скептичні оцінки. Забезпечені і «оптимісти» також дали найвищі оцінки.

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