США запровадили 100% мита на китайські електромобілі — Finance.ua

США запровадили 100% мита на китайські електромобілі 16.05.2024, 00:44 — Світ

У відповідь на численні заклики галузі розв’язати проблему з неконкурентною поведінкою китайських виробників електрокарів США підняли мито з 25% до 100%.

Цього тижня уряд Сполучених Штатів Америки оголосив про підвищення мита на низку товарів, що імпортуються з Китаю, на загальну суму 18 мільярдів американських доларів. Відтак у 2024 році мито на електромобілі зросте до 100%, а мито на літій-іонні акумулятори для електромобілів — з 7,5%% до 25%.

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Раніше для імпортованих до США китайських автомобілів застосовувався 25-відсотковий тариф. Крім цього, передбачався 2,5-відсотковий тариф, що застосовується до будь-якого автомобіля, імпортованого до США. Багатьом китайським брендам ще належить вийти на ринок США, але нові 102,5-відсоткові тарифи точно застосовуватимуться до Polestar і Lotus, які створюють авто для США в Китаї.

Це стало відповіддю на заклики автовиробників та профспілок, які наголошували на тому, що Китай несправедливого надає субсидії власній автопромисловості, щоб підірвати іноземних конкурентів. Виробники електромобілів, як BYD, отримували мільярди доларів на рік та податкові пільги.

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В цих умовах такі бренди мали змогу зосередитися на тому, щоб зробити свої автомобілі дешевшими у виготовленні. Це дозволило китайським автовиробникам продавати свою продукцію на зовнішніх ринках за цінами, з якими ніхто інший не може конкурувати, підриваючи місцеву промисловість у процесі. Це було найбільш актуально в Європі, де китайські автовиробники, такі як BYD і MG, вже добре закріпилися. Минулого року 1 з 5 електромобілів, проданих у Європі, був виготовлений у Китаї. Цього року очікується, що це число зросте до 1 з 4.

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