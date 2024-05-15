Boeing вдруге відклала запуск пілотованої капсули — Finance.ua

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Boeing вдруге відклала запуск пілотованої капсули

Світ
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Boeing вдруге відклала запуск пілотованої капсули
Boeing вдруге відклала запуск пілотованої капсули
Через технічні проблеми компанія Boeing знову вирішила відкласти запуск пілотованої космічної капсули Starliner до Міжнародної космічної станції.
Про це пише Reuters.
Нова спроба запуску запланована у Флориді не раніше 21 травня о 16:43, йдеться у заяві Boeing.
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У компанії кажуть, що нова технічна проблема призвела до чергового перенесення запуску Starliner щонайменше до наступного вівторка.
«Команди Starliner працюють над усуненням невеликого витоку гелію, виявленого у сервісному модулі космічного корабля», — повідомили в Boeing.
Там додали, що інженери простежили витік до компонента на одному із 28 двигунів керування рухової установки корабля, які використовуються для маневрування на орбіті Землі.
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Представники Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) разом із Boeing проведуть тести і спробують усунути витік гелію до наступного можливого запуску Starliner 21 травня о 20:43 за Гринвічем (23:43 за київським часом).
Гелій використовується на космічному кораблі для створення тиску палива, яке живить двигуни Starliner для орбітального маневрування.
Запуск також був відкладений минулого тижня. Потім двох астронавтів прикріпили до капсули і готували до відльоту. Техніки виявили проблему з клапаном, що регулює тиск у баку рідкого кисню на ракеті-носії Atlas V, яка відправлятиме Starliner на орбіту.
За матеріалами:
УНН
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