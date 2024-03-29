Проти постачальника запчастин Boeing відкрили справу — Finance.ua

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Проти постачальника запчастин Boeing відкрили справу

Фондовий ринок
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Проти постачальника запчастин Boeing відкрили справу
Проти постачальника запчастин Boeing відкрили справу
Генеральний прокурор штату Техас розслідує діяльність постачальника Boeing — компанії Spirit AeroSystems Holdings Inc. — у зв’язку з періодичними проблемами із запасними частинами, що постачаються для Boeing.
Генеральний прокурор Техасу відкрив розслідування проти одного з постачальників запчастин для виробника літаків Boeing, повідомляє Reuters.
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За словами офісу генерального прокурора, із запчастинами, які постачає Spirit AeroSystems Holdings Inc, періодично виникають проблеми.
Нагадаємо, у понеділок генеральний директор Boeing Дейв Калхун оголосив про свою відставку через проблеми, виявлені після того, як частина літака Max 9 від'єдналася, коли літак був у повітрі.
Boeing переживає кризу на тлі проблем із безпекою і розглядає можливість продажу активів.
За матеріалами:
УНН
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