Найбільший профсоюз компанії Boeing вимагає підвищення зарплат на 40% — Finance.ua

Найбільший профсоюз компанії Boeing вимагає підвищення зарплат на 40% Сьогодні 22:25 — Світ

Найбільший профсоюз компанії Boeing вимагає підвищення зарплат на 40%

Найбільший профсоюз компанії Boeing Co. розпочав свої перші за 16 років переговори про укладення повноцінного контракту, вимагаючи підвищення зарплати на 40% протягом трьох років.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За словами президента IAM District 751 Джона Холдена, Міжнародна асоціація машиністів (IAM) також прагне знизити витрати на охорону здоров’я, відновити пенсії та отримати від Boeing зобов’язання будувати літаки на Тихоокеанському Північному Заході протягом тривалого часу. Профсоюз також вірить у можливість укладення угоди без страйку.

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Акції Boeing продовжили падіння після того, як профсоюз оголосив про свої вимоги, знизившись на 2,2%.

Профсоюз IAM District 751, який представляє понад 32 000 механіків у штатах Вашингтон та Орегон, прагне скасувати поступки щодо зарплати та пенсій, які Boeing вирвав у робітників десять років тому в ході суперечливої боротьби за поправки до контракту. Виробник літаків опинився у більш слабкому положенні через жорсткий ринок кваліфікованих робітників, а також через свої фінансові та виробничі проблеми, особливо після того, як у січні ледь не сталася катастрофа, коли під час польоту у літака, виробленого Boeing, відлетіли двері.

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«Зараз ми перебуваємо у дуже вигідному становищі. У нас є важелі впливу, кращі, ніж будь-коли в нашій історії, і ми збираємося їх використовувати. Наші члени хочуть, щоб ми їх використовували», — сказав Холден.

У заяві Boeing йдеться, що компанія продовжить переговори в «добросовісному дусі». Компанія також заявила, що впевнена в можливості укладення угоди, яка задовольнить потреби працівників і збереже конкурентоспроможність компанії.

Економічна Правда За матеріалами:

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