Через кризу Boeing 737 MAX у світі зростає попит на старі літаки — Finance.ua

Через кризу Boeing 737 MAX у світі зростає попит на старі літаки Сьогодні 04:10 — Технології&Авто

Через кризу Boeing 737 MAX у світі зростає попит на старі літаки

Ринок вживаних літаків процвітає через хронічний дефіцит, який зберігся після пандемії, і зростають побоювання, що остання криза Boeing може посилити тиск у найближчі місяці.

Про це повідомляє Reuters.

За словами лізингової фірми Avolon, галузі вже не вистачає приблизно 3000 літаків через збої внаслідок пандемії та проблеми в Boeing і Airbus.

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Тепер обмеження виробництва Boeing після вибуху в повітрі відкриває нову вкладку, що посилює тиск, що змушує авіакомпанії довше літати на старих літаках — від нестачі двигунів до ланцюгів постачання та різкого скорочення подорожей у багатьох частинах світу.

Зазначається, що перевізники платять вищі ціни, щоб мати достатньо великий флот, щоб не відставати від попиту, який, як очікує група авіакомпаній IATA, досягне рекордних 4,7 млрд пасажирів у 2024 році.

На зміну звичній моделі деякі авіакомпанії купують літаки, які вони орендували, а не ведуть переговори про продовження оренди. Це ознака того, що авіакомпанії знають, що ці проблеми не будуть вирішені найближчим часом.

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Більше половини світового пасажирського парку належить орендодавцям. Ціни на оренду цих літаків зростали задовго до вибуху панелі 5 січня, що призвело до обмеження виробництва Boeing.

Boeing сподівався збільшити виробництво своєї сімейства літаків MAX після багаторічної кризи, спричиненої катастрофами в 2018 і 2019 роках. Але вибух панелі на рейсі Alaska Airlines додав регулятивний нагляд, який, як очікується, сповільнить зростання виробництва.

Зазначимо, 6 січня авіакомпанія Alaska Airlines призупинила польоти десятків літаків Boeing 737 MAX 9 для перевірки безпеки після того, як вибух панелі кабіни змусив абсолютно новий літак із пасажирами здійснити аварійну посадку.

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