Відновлення поставок літаків Boeing 737 MAX до Китаю відклали — WSJ — Finance.ua
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Відновлення поставок літаків Boeing 737 MAX до Китаю відклали — WSJ

Фондовий ринок
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Американський авіаконцерн Boeing затримає постачання нових літаків Boeing 737 MAX до Китаю через додаткові перевірки, які проводяться після інциденту з літаком авіакомпанії Alaska Airlines, у якого під час зльоту з Портленда відірвало пасажирські двері.
Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на обізнані джерела.
За словами співрозмовників газети, авіакомпанія China Southern Airlines розраховувала отримати нові Boeing у січні 2024 року.
«Літаків Boeing 737 MAX 9, на якому стався інцидент у Портленді, немає в парку китайських авіаперевізників. Проте авіаційний регулятор Китаю доручив авіакомпаніям країни провести попереджувальні перевірки безпеки свого парку інших літаків Boeing 737 MAX», — пише видання із посиланням на джерела.
Один із співрозмовників розповів, що досі китайський авіаційний регулятор публічно зберігав мовчання з приводу інциденту з літаком Alaska Airlines.
За словами WSJ, відновлення поставок літаків 737 MAX є вирішальним кроком для Boeing щодо повернення свого бізнесу в Китай.
За прогнозами Boeing, на китайський ринок у найближчі два десятиліття припадатиме п’ята частина світового ринку літаків.
У 2019 році Китай заморозив закупівлі нових Boeing 737 MAX 8 у США після двох авіакатастроф у 2018−2019 роках. У результаті кількість літаків Airbus в об'єднаному парку трьох найбільших авіакомпаній Китаю перевищила кількість літаків Boeing, а європейський конкурент отримав замовлення на сотні нових літаків.
У січні 2023 року Китай дозволив національним авіаперевізникам польоти майже 100 літаків Boeing 737 MAX 8. Відтоді Boeing намагається відновити доставку накопичених замовлень китайським клієнтам — у вересні 2023 року, за даними фінансового звіту Boeing, приблизно 85 літаків Boeing 737 стояли в очікуванні доставки в Китай.
Boeing і China Southern обговорювали відновлення поставок у третьому кварталі 2023 року, але китайському авіаперевізнику тоді не вдалося отримати схвалення Пекіна на імпорт літака, кажуть джерела WSJ.
Проте після саміту лідерів США і Китаю в листопаді 2023 року Управління цивільної авіації Китаю поінформувало Boeing, що Пекін схвалив поставку, додав співрозмовник.
У результаті Boeing планував доставити літаки China Southern у грудні, але потім цей термін перенесли на січень. Літаки, які багато років перебували на складі Boeing, потребували додаткових перевірок, зазначили співрозмовники газети.
Потім стався інцидент у Портленді. Літак Alaska Airlines, що вилетів у ніч з 5 на 6 січня в Онтаріо, був змушений здійснити екстрену посадку в аеропорту Портленда після того, як під час набору висоти в нього відірвалася панель-«заглушка» і сталася розгерметизація салону. На борту перебували 171 пасажир і шість членів екіпажу, ніхто не постраждав.
За матеріалами:
Економічна Правда
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