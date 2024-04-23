Boeing проведе масові скорочення працівників — Finance.ua

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Boeing проведе масові скорочення працівників

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Boeing проведе масові скорочення працівників
Boeing проведе масові скорочення працівників
Boeing проведе значну кількість звільнень і перепризначень працівників, які працюють над програмою Space Launch System (SLS).
Про це повідомляє Ars Technica.
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Оголошені скорочення пов’язані зі зсувом термінів місячних місій NASA Artemis, які будуть використовувати ракету SLS. У заяві компанії зазначено, що скорочення пов’язані з зовнішніми факторами, які не мають стосунку до виконання програми SLS. Згідно зі звістками, поточні скорочення можуть стосуватися сотень співробітників.
Упродовж останніх п’ятнадцяти років компанія Boeing очолювала розробку ракети SLS для NASA. Проте проєкт зазнав критики через великі витрати та затримки в реалізації. Несприятливу оцінку роботи компанії Boeing подав генеральний інспектор NASA. Однак коли ракета SLS дебютувала, вона показала високу ефективність, розвантаживши космічний корабель Orion. Після цієї місії NASA підтвердила «роботоздатність» ракети SLS і Boeing розпочав виробництво для майбутніх місій на Місяць.
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У зв’язку з закінченням етапу розробки основного ступеня масивної ракети, скорочення персоналу є необхідним кроком. Згідно зі заявою Boeing, скорочення вплинуть на роботу ракетних підприємств компанії в Алабамі, Луїзіані та Флориді. Однак, рішення компанії Boeing скоротити персонал також пов’язане зі зсувом термінів реалізації програми NASA.
За матеріалами:
ua.news
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