Електрокари від Stellantis вийдуть на європейський ринок із доступною ціною (фото) — Finance.ua

Електрокари від Stellantis вийдуть на європейський ринок із доступною ціною (фото) Сьогодні 23:38 — Технології&Авто

Електрокари від Stellantis вийдуть на європейський ринок із доступною ціною (фото)

Китайські електромобілі Leapmotor виходять на глобальний ринок. Із вересня вони з’являться в Європі. Про це повідомляється на офіційному сайті концерну Stellantis.

Саме Stellantis є співвласником Leapmotor. Електрокари почнуть продавати в Бельгії, Греції Іспанії, Італії, Німеччині, Нідерландах, Португалії, Румунії та Франції. До кінця 2024 року електромобілі Leapmotor вийдуть на ринки Південної Америки та Близького Сходу.

Спочатку електрокари поставлятимуть із Китаю, проте розглядається можливість їх виробництва в ЄС. СЕО Stellantis Карлос Таварес зазначив, що збірку можуть почати на заводі в польському місті Тихи.

На початковому етапі виведуть на ринок дві моделі. Електромобіль Leapmotor T03 — компактний міський хетчбек вартістю менш ніж 20 000 євро. 3,6-метрове авто оснащене 109-сильним мотором та здатне розвинути 100 км/год. Запас ходу сягає 280 км.

Кросовер Leapmotor C10 буде дорожчим, хоча в Китаї він коштує в еквіваленті 20 000 євро. 4,7-метровий електрокар із 231-сильним мотором та батареєю на 70 кВт∙год здатен розвинути 170 км/год і подолати до 530 км без підзарядки. На китайському ринку модель комплектують системою напівавтономного руху.

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