Alfa Romeo анонсував випуск нової спеціальної серії автомобілів — Finance.ua

Alfa Romeo анонсував випуск нової спеціальної серії автомобілів 16.05.2024, 02:34 — Технології&Авто

Alfa Romeo анонсував випуск нової спеціальної серії автомобілів

Alfa Romeo припинила прийом замовлень на Giulia та Stelvio Quadrifoglio у Сполучених Штатах, проте ці моделі продовжують продаватися у Європі. Для американських фанатів автомобілів новина стає ще сумнішою через випуск у Європі спеціальної серії з цікавим інтер'єром. Седан та позашляховик цієї обмеженої серії відрізнятимуться червоним вуглепластиковим салоном.

Обмежені серії звуться Super Sport на честь першої перемоги Alfa Romeo на Mille Miglia в 1928 році з моделлю 6C 1500 Super Sport. Вперше з моменту появи чотирилистої конюшини 101 рік тому, її культовий логотип буде на чорному трикутнику, а не на звичайному білому тлі. На офіційних зображеннях автомобілі показані в елегантному кольорі Nero Vulcano Metallic, але Giulia та Stelvio також будуть доступні у тришаровому кольорі Rosso Etna. Альтернативно, седан може бути пофарбований Bianco Alfa.

Для спортивного седана можна вибрати дах із вуглецевого волокна. Alfa Romeo оснащує Giulia Quadrifoglio 19-дюймовими колесами, тоді як позашляховик Stelvio отримує 21-дюймові легкосплавні диски. Обидві моделі мають чорні гальмівні супорти та вихлопну систему Akrapovic з вуглецевими наконечниками. Дзеркала заднього виду та передній спліттер Giulia також виконані з вуглецю.

Головну увагу привертає інтер'єр, де Alfa Romeo використовує червоне вуглецеве волокно на панелі приладів, центральної консолі та дверних панелях. Італійський бренд зазначає, що матеріал має 3D-ефект і гармонує з червоним рядком на сидіннях. На підголівниках вказано кількість випущених автомобілів: 275 екземплярів Giulia та 175 одиниць Stelvio. Ці моделі будуть продаватися по всьому світу, крім Північної Америки.

Alfa Romeo планує випустити повністю електричні моделі Quadrifoglio наприкінці цього десятиліття. Наступна Giulia, реліз якої запланований на 2026 рік, буде використовувати ту ж саму платформу STLA Large, що і останній Dodge Charger. За словами генерального директора Жан-Філіппа Імпарато, вона виглядатиме «бомбезно».

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