Україна торік експортувала до ЄС товарів майже на $28 мільярдів — Шмигаль — Finance.ua

Україна торік експортувала до ЄС товарів майже на $28 мільярдів — Шмигаль Сьогодні 09:29 — Казна та Політика

Україна торік експортувала до ЄС товарів майже на $28 мільярдів — Шмигаль

Україна торік ввезла до країн Євросоюзу товарів майже на 28 млрд доларів, це на 4% більше, ніж до повномасштабної війни.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду

«ЄС — ключовий для України торговий партнер. На європейський ринок припадає понад 63% нашого експорту. Минулого року ми ввезли до країн Євросоюзу товарів майже на 28 млрд доларів, це на 4% більше, ніж до повномасштабної війни», — зазначив Шмигаль.

За його словами, 23 травня Україна отримала від ЄС 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги. Це ресурси на пріоритетні бюджетні видатки, зокрема на зарплати та пенсії.

«Місія МВФ розпочала перегляд програми розширеного кредитування. Мета — синхронізувати її з економічними та фінансовими реаліями. Нагадаю, що програма розрахована на чотири роки, має обсяг 15,6 млрд доларів, перший транш — 2,7 млрд доларів — уже надійшов до держбюджету», — додав глава уряду.

Довідка Finance.ua:

Європейська Рада ще на один рік пролонгувала дію «економічного безвізу». Це означає, що українські підприємці й далі будуть експортувати свої товари до ЄС без мит, квот і тарифів;

Україна залишилася в «п'ятірці» найбільших світових агроекспортерів попри війну



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Укрінформ За матеріалами:

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