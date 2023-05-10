Україна залишилася в "п’ятірці" найбільших світових агроекспортерів попри війну. Як це вдалось — Finance.ua
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Україна залишилася в "п’ятірці" найбільших світових агроекспортерів попри війну. Як це вдалось

Аграрний ринок
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Україна залишилася в "п’ятірці" найбільших світових агроекспортерів попри війну. Як це вдалось
Україна залишилася в "п’ятірці" найбільших світових агроекспортерів попри війну. Як це вдалось
Навіть в умовах безпрецедентних викликів, спричинених повномасштабним вторгненням росії, Україна залишилася в «п'ятірці» найбільших світових агроекспортерів, зберегла присутність на більшості традиційних зовнішніх ринків, наростила та диверсифікувала експортні поставки до окремих країн, передусім ЄС.
Про це пише Національний банк України.

Чим це можна пояснити

По-перше, важливою складовою стійкості українського експорту історично є значна частка продовольства в його структурі, що забезпечувало майже половину товарного експорту України перед повномасштабною війною.
Така структура традиційно стримувала падіння українського експорту в кризові періоди. Адже під час світових криз попит на продовольство є стійкішим порівняно з попитом на технологічно складніші товари. Ця тенденція підтвердилася й після початку повномасштабної війни.
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По-друге, для підтримки експорту з України, насамперед продовольства, було реалізовано комплекс заходів за участю міжнародних партнерів. Серед них:
  • розбудова логістичних шляхів на західному кордоні та активізація роботи дунайських портів;
  • лібералізація митних тарифів з боку основних західних торговельних партнерів;
  • запровадження «зернового коридору», який з початку функціонування забезпечив транспортування більше чверті загального експорту товарів.
Продовольчий експорт і надалі надаватиме значну підтримку українській економіці та буде міцним підґрунтям для повоєнного відновлення.
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Водночас важливим завданням для підвищення конкурентоздатності українського експорту в довгостроковій перспективі є збільшення частки в ньому високотехнологічної продукції та подальша розбудова логістичної інфраструктури.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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