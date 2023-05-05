НБУ оцінив зменшення валютної виручки в разі закриття «зернового коридору» — Finance.ua

НБУ оцінив зменшення валютної виручки в разі закриття «зернового коридору» Сьогодні 17:33 — Аграрний ринок

НБУ оцінив зменшення валютної виручки в разі закриття «зернового коридору»

Ризик припинення або ускладнення роботи «зернового коридору» помітно посилився. Додаткові проблеми може створити продовження терміну обмежень імпорту українського продовольства окремими європейськими країнами.

Про це йдеться в « Інфляційному звіт і» Національного банку України за квітень 2023 року.

За прогнозом НБУ, такий сценарій погіршить перспективи експорту сільськогосподарської продукції та зменшить валютні надходження:

на 270 млн доларів на місяць — у разі продовження заборони експорту продовольства в сусідні країни,

на 290 млн доларів на місяць — у разі непоновлення дії «зернового коридору»,

на 800 млн доларів на місяць — у разі одночасної дії обох обмежень з урахуванням часткової переорієнтації на альтернативні шляхи поставок.

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За даним НБУ, обмеження експорту тимчасово знизять продовольчу інфляцію в Україні за рахунок збільшення пропозиції на внутрішньому ринку.

«Але це ускладнить діяльність аграріїв та може змусити їх зменшувати посіви, що негативно відобразиться в подальшому на економічній активності та підвищить тиск на обмінний курс», — йдеться в огляді.

Нагадаємо, москва погрожує заблокувати роботу «зернового коридору» після 18 травня. Переговори між Україною, ООН, Туреччиною та росією продовжуються.

Крім того, Єврокомісія з 2 травня заборонила експорт основної аграрної продукції з України до п’яти країн Східної Європи до початку червня.

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