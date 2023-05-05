НБУ оцінив зменшення валютної виручки в разі закриття «зернового коридору» — Finance.ua

НБУ оцінив зменшення валютної виручки в разі закриття «зернового коридору»
Ризик припинення або ускладнення роботи «зернового коридору» помітно посилився. Додаткові проблеми може створити продовження терміну обмежень імпорту українського продовольства окремими європейськими країнами.
Про це йдеться в «Інфляційному звіті» Національного банку України за квітень 2023 року.
За прогнозом НБУ, такий сценарій погіршить перспективи експорту сільськогосподарської продукції та зменшить валютні надходження:
- на 270 млн доларів на місяць — у разі продовження заборони експорту продовольства в сусідні країни,
- на 290 млн доларів на місяць — у разі непоновлення дії «зернового коридору»,
- на 800 млн доларів на місяць — у разі одночасної дії обох обмежень з урахуванням часткової переорієнтації на альтернативні шляхи поставок.
За даним НБУ, обмеження експорту тимчасово знизять продовольчу інфляцію в Україні за рахунок збільшення пропозиції на внутрішньому ринку.
«Але це ускладнить діяльність аграріїв та може змусити їх зменшувати посіви, що негативно відобразиться в подальшому на економічній активності та підвищить тиск на обмінний курс», — йдеться в огляді.
Нагадаємо, москва погрожує заблокувати роботу «зернового коридору» після 18 травня. Переговори між Україною, ООН, Туреччиною та росією продовжуються.
Крім того, Єврокомісія з 2 травня заборонила експорт основної аграрної продукції з України до п’яти країн Східної Європи до початку червня.
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