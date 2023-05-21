За 4 місяці 2023 року товарообіг склав $33,7 млрд: ТОП-3 найбільш експортованих з України товарів (інфографіка) — Finance.ua

За 4 місяці 2023 року товарообіг склав $33,7 млрд: ТОП-3 найбільш експортованих з України товарів (інфографіка) Сьогодні 09:33 — Казна та Політика

Протягом січня — квітня 2023 року в Україну імпортували товарів на суму $20,3 млрд, а експортували — на суму $13,3 млрд.

При цьому оподаткований імпорт склав $16,2 млрд, що становить 80% загальних обсягів імпортованих товарів.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-березні 2023 року склало 0,45 дол/кг, що на 57% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $3,2 млрд, Польща — $2,1 млрд і Туреччина — $1,5 млрд.

Експортували з України найбільше до Польщі — на $1,9 млрд, Румунії — на $1,33 млрд, Китаю — на $1,3 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-квітні 2023 року товарів 69% склали наступні категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — $5,8 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 37,2 млрд грн, що складає 28% надходжень митних платежів;

паливно-енергетичні товари — $4,5 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 28,2 млрд грн, що складає 21% надходжень митних платежів;

продукція хімічної промисловості — $3,8 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 26,1 млрд грн, що складає 20% надходжень митних платежів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — $8,5 млрд

метали та вироби з них — $1,3 млрд

машини, устаткування та транспорт — $1 млрд

При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 356,4 млн грн.

Україна у січні-березні 2023 року експортувала товарів на 10,3 млрд дол. США та імпортувала товарів на 15,7 млрд дол. США. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.