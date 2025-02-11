Україна та ЄС готуються до спільного митного контролю — Finance.ua

Україна та ЄС готуються до спільного митного контролю Сьогодні 20:18 — Казна та Політика

Уряд працює над створенням єдиного логістичний простору з Європейським Союзом.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів.

За його словами, для створення умов швидкого і безперешкодного перетину людей та переміщенню товарів та послуг в обидва боки від кордону, йде робота за кількома ключовими напрямками.

«Перший напрям — це „транспортний безвіз“ із ЄС, завдяки якому українським перевізникам більше не потрібні окремі дозволи. Уряд працює над тим, щоб цей інструмент став довгостроковим у наших взаєминах з ЄС. Це важливо для української економіки», — підкреслив Шмигаль.

Він зазначив, що близько 60% українських товарів направляється до ЄС і вже в січні цього року обсяг експорту до Європи склав 1,8 млрд доларів.

Модернізація прикордонної інфраструктури та пунктів пропуску — ще один важливий напрямок роботи у розбудові логістики на Захід.

«Маємо чіткі цілі — до 2030 року оновити 29 пунктів пропуску та побудувати 17 нових. Роботи будуть проводитися в тісній співпраці з нашими західними сусідами», — повідомив глава уряду.

Інтенсивно йде робота і по запуску спільного митного та прикордонного контролю на кордонах з ЄС. За словами прем’єр-міністра, цьогоріч очікується запуск пілотного проекту на українсько-польському кордоні і наразі тривають узгодження відповідної угоди з Єврокомісією.

Також, як зазначив глава уряду, ефективно працює вже на 28 пунктах пропуску система єЧерга. Він додав, що на 24-х з них доступна функція бронювання слоту на перетин кордону.

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«Загалом від старту єЧерги в кінці 2022 року й до сьогодні зафіксовано майже 1,7 млн перетинів кордону за допомогою цього сервісу. Будемо і надалі його покращувати та масштабувати», — підкреслив прем’єр-міністр.

Ще один напрямок, над розвитком якого працює держава, — це Український морський коридор. Денис Шмигаль повідомив, що за півтора року його роботи транспортували вже більше 100 млн тонн вантажів до 53-х країн світу.

Підтримка українського експорту — також важливий аспект у розвитку логістики. За словами прем’єр-міністра, держава через Експортно-кредитне агентство за три роки підтримала експортерів на суму в 20 млрд грн, а цьогоріч така підтримка вже склала 1,5 млрд грн.

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«Ми прагнемо експортувати товари з високою доданою вартістю, і тому робимо ставку на розвиток переробки. Це частина нашої політики „Зроблено в Україні“, і Уряд буде розширювати стимули в цьому напрямку, адже тільки так можемо побудувати сильну конкурентну економіку», — наголосив Шмигаль.

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