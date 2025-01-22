У Мінфіні розповіли про результати «митного безвізу» — Finance.ua

У Мінфіні розповіли про результати «митного безвізу» Сьогодні 09:18

У Мінфіні розповіли про результати «митного безвізу»

З приєднанням України до Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS) і з початку застосування процедури спільного транзиту 1 жовтня 2022 року (т.зв. «митного безвізу») українська митниця оформила 136,2 тис. транзитних декларацій (107,2 тис. — відправлення та 29 тис. — призначення).

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Нагадаємо, що завдяки приєднанню України до Конвенції український бізнес має можливість користуватися транзитними спрощеннями спільно з 36 країнами.

Важливою подією став перехід України на застосування оновленої версії ІТ-системи процедури спільного транзиту NCTS Фаза 5 у квітні 2024 року. Варто зазначити, що Україна здійснила перехід до NCTS Фаза 5 однією із перших серед країн — учасниць Конвенції й показала приклад злагодженої та наполегливої роботи митних органів і трейдерів.

Україна довела, що спроможна навіть в умовах повномасштабної війни запроваджувати європейські митні системи, а також удосконалювати їх на рівні з іншими країнами — учасницями Конвенції.

У 2024 році оформлено понад 94 тис. транзитних декларацій, з яких майже 60 тис. — із застосуванням оновленої процедури NCTS Фаза 5. Порівняно з 2023 роком загальна кількість оформлених транзитних декларацій зросла майже у 2,5 раза. Це свідчить, що вітчизняні експортери та імпортери охоче користуються процедурою спільного транзиту. Так, за 2024 рік успішно завершено переміщення:

розпочатих в інших країнах — учасницях Конвенції — 73 тис. транзитних декларацій;

розпочатих митними органами України — 21 тис. транзитних декларацій.

Водночас систему NCTS активно застосовують трейдери для внутрішнього транзиту. Порівняно з 2023 роком (1,3 тис. переміщень) у 2024 році (3,2 тис. переміщень) кількість таких операцій зросла майже у 2,5 раза.

Щодо гарантування під час процедури спільного транзиту у 2024 році відповідно до умов Конвенції в системі управління гарантіями GMS зареєстровано 109 загальних гарантій та 10 151 індивідуальну гарантію. Станом на початок січня 2025 року чинними є 89 загальних гарантій та 5 901 індивідуальна гарантія, загальна сума гарантування яких становить майже €759,5 млн.

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