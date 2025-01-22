У Мінфіні розповіли про результати «митного безвізу» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Мінфіні розповіли про результати «митного безвізу»

18
У Мінфіні розповіли про результати «митного безвізу»
У Мінфіні розповіли про результати «митного безвізу»
З приєднанням України до Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS) і з початку застосування процедури спільного транзиту 1 жовтня 2022 року (т.зв. «митного безвізу») українська митниця оформила 136,2 тис. транзитних декларацій (107,2 тис. — відправлення та 29 тис. — призначення).
Про це повідомила пресслужба Мінфіну.
Нагадаємо, що завдяки приєднанню України до Конвенції український бізнес має можливість користуватися транзитними спрощеннями спільно з 36 країнами.
Читайте також
Важливою подією став перехід України на застосування оновленої версії ІТ-системи процедури спільного транзиту NCTS Фаза 5 у квітні 2024 року. Варто зазначити, що Україна здійснила перехід до NCTS Фаза 5 однією із перших серед країн — учасниць Конвенції й показала приклад злагодженої та наполегливої роботи митних органів і трейдерів.
Україна довела, що спроможна навіть в умовах повномасштабної війни запроваджувати європейські митні системи, а також удосконалювати їх на рівні з іншими країнами — учасницями Конвенції.
У Мінфіні розповіли про результати «митного безвізу»
У 2024 році оформлено понад 94 тис. транзитних декларацій, з яких майже 60 тис. — із застосуванням оновленої процедури NCTS Фаза 5. Порівняно з 2023 роком загальна кількість оформлених транзитних декларацій зросла майже у 2,5 раза. Це свідчить, що вітчизняні експортери та імпортери охоче користуються процедурою спільного транзиту. Так, за 2024 рік успішно завершено переміщення:
  • розпочатих в інших країнах — учасницях Конвенції — 73 тис. транзитних декларацій;
  • розпочатих митними органами України — 21 тис. транзитних декларацій.
Читайте також
Водночас систему NCTS активно застосовують трейдери для внутрішнього транзиту. Порівняно з 2023 роком (1,3 тис. переміщень) у 2024 році (3,2 тис. переміщень) кількість таких операцій зросла майже у 2,5 раза.
Щодо гарантування під час процедури спільного транзиту у 2024 році відповідно до умов Конвенції в системі управління гарантіями GMS зареєстровано 109 загальних гарантій та 10 151 індивідуальну гарантію. Станом на початок січня 2025 року чинними є 89 загальних гарантій та 5 901 індивідуальна гарантія, загальна сума гарантування яких становить майже €759,5 млн.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.