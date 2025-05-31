Україна стала лідером за стабільністю фіксованого інтернету у світі — Finance.ua
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Україна стала лідером за стабільністю фіксованого інтернету у світі

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Україна стала лідером за стабільністю фіксованого інтернету у світі
Україна стала лідером за стабільністю фіксованого інтернету у світі
Україна другий рік поспіль очолила список лідерів за показником стабільності інтернету в дослідженні Digital Quality of Life Index за 2024 рік. Міжнародний рейтинг оцінює якість цифрових послуг у країнах, зокрема й інтернету
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Що допомогло вийти в лідери

Як пояснюють у Мінцифрі, Україна посіла перше місце, завдяки розвитку xPON — технології, яка працює протягом 72 годин без світла і дає людям можливість залишатися на звʼязку під час блекаутів.
Зазначається, що впродовж останніх кількох років Україна стала лідером за кількістю під’єднань до xРОN.
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«Ще у 2021-му технологією користувалися 30% українців, на цей рік маємо амбітний план — 65%. росія щодня продовжує нищити критичну інфраструктуру, і наша мета — покрити технологією кожен населений пункт, щоб людина в будь-який момент могла викликати екстрену службу чи написати родині», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій (НКЕК), визначила території, на яких має бути забезпечено доступ до універсальної електронної комунікаційної послуги — швидкісного інтернету.
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За матеріалами:
Finance.ua
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