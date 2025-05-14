Регулятор визначив регіони, де забезпечать універсальний швидкісний інтернет — Finance.ua
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Регулятор визначив регіони, де забезпечать універсальний швидкісний інтернет

Технології&Авто
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Регулятор визначив регіони, де забезпечать універсальний швидкісний інтернет
Регулятор визначив регіони, де забезпечать універсальний швидкісний інтернет
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій (НКЕК), визначила території, на яких має бути забезпечено доступ до універсальної електронної комунікаційної послуги — швидкісного інтернету.
Про це повідомляє пресслужба НКЕК.
Рішення № 298 затверджує перелік населених пунктів та територій, де наразі відсутній фіксований широкосмуговий інтернет і де оператори не планують розгортати власні мережі на комерційній основі у 2025 році.

Формування цього переліку включало:

  • географічні огляди покриття;
  • дані від операторів;
  • громадські консультації;
  • врахування територій, на яких ведуться бойові дії або які тимчасово окуповані.
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Повідомляється, що сформований перелік територій вже передано до Міністерства цифрової трансформації, яке має організувати конкурс для залучення операторів, які зможуть забезпечити якісний та доступний широкосмуговий інтернет у цих населених пунктах.
У випадку, якщо конкурс не визначить переможців, постачальників універсальної послуги буде визначено безпосередньо НКЕК відповідно до чинного законодавства.
Ознайомитись з повним переліком цих регіонів можна на офіційному сайті НКЕК, або за посиланням.
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