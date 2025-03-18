У Мінцифри дали відповідь, коли оживуть «мертві зони» мобільного звʼязку та інтернету — Finance.ua

У Мінцифри дали відповідь, коли оживуть «мертві зони» мобільного звʼязку та інтернету Сьогодні 15:33

У 2025 році покриття мобільного звʼязку та інтернету в Україні становить близько 98%, не враховуючи тимчасово окуповані території. Із ними покриття складає майже 91%. Також за останній рік зросла швидкість мобільного інтернету.

Про це в коментарі розповів радник міністра цифрової трансформації України з питань електронних комунікацій Денис Поздняков.

«У 2025 рік покриття мобільного звʼязку та інтернету становить 97,9% (без ТОТ, з ТОТ — 90,9%), а швидкість інтернету — 31,23 Мбіт/с, у 2023 було — 23,13 Мбіт/с. Наявність та якість звʼязку забезпечується завдяки живленню базових станцій мобільних операторів генераторами та акумуляторами. Оператори закупили понад 500 тисяч акумуляторів та генераторів для підтримки сталості мереж», — сказав він.

За його даними, мобільні оператори за 2024 рік побудували 3400 базових станцій мобільного зв’язку та забезпечили 4G-зв'язком 809 населених пунктів в Україні.

Поздняков відмітив, що некоректно порівнювати Україну з іншими європейськими країнами за якістю мобільного покриття через повномасштабну війну.

«Нашу енерго- та телеком-інфраструктуру постійно обстрілюють росіяни. Українські оператори інвестують у підтримку сталості мереж, відновлення та будівництво нових. Європейські оператори мають інші пріоритети та, зокрема, вивчають наш досвід у забезпеченні сталості мереж, прогнозування ризиків та їх подоланні», — зазначив Поздняков.

При цьому, на його переконання, попри дані про те, що фінансове навантаження на українських абонентів вище порівняно з європейцями через нижчий рівень доходи, вартість мобільного зв’язку в Україні є прийнятною.

«Середній дохід від абонента ARPU (Average revenue per user — з англ.: середній дохід на одного користувача. — Ред.) для найбільшого мобільного оператора країни у 2024 році становив приблизно 112 гривень на місяць. Це свідчить про відносно низьке фінансове навантаження на споживачів у сфері мобільного зв’язку», — розповів Поздняков.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.