Україна спростила підключення виробників біометану до газорозподільних систем — Finance.ua

Україна спростила підключення виробників біометану до газорозподільних систем Сьогодні 07:34 — Енергетика

В Україні спрощено вимоги до технічних умов приєднання об’єктів виробництва біометану до газорозподільних систем.

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Відповідну постанову про внесення змін до Кодексу газорозподільних систем ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Про це повідомляє Міненерго.

Документ встановлює процедуру подання та розгляду заявок на приєднання, формулює вимоги до точок приєднання та обліку біометану та загалом сприятиме сталому розвитку енергетичного сектору України та прозорості процедури приєднання біометанових установок.

Запровадження біометанових технологій зменшить викиди парникових газів та забезпечить ефективну утилізацію органічних відходів, що наближає Україну до європейських екологічних стандартів та повністю відповідає стратегічному курсу України на декарбонізацію економіки та розвиток відновлюваної енергетики.

Нагадаємо, що з вересня 2024 року в Україні запроваджено чіткий механізм митного оформлення експорту біометану. Новий порядок встановлює прозорі правила для всіх учасників ринку та регламентує процедуру експорту через українську газотранспортну систему до країн ЄС.

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