Україна розширить вимогу щодо локалізації під час держзакупівель — прем'єр Сьогодні 17:33

Україна розширить вимогу щодо локалізації під час держзакупівель — прем'єр

Уряд розширить перелік товарів і техніки, під час державної закупівлі яких перевагу віддають тим, де є певний рівень локалізації виробництва в Україні.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на форумі «Зроблено в Україні» в Києві в понеділок.

«Плануємо найближчим часом задіяти низку інструментів допомоги вітчизняному товаровиробнику. Перший інструмент — це публічні закупівлі. Будемо розширювати перелік категорій товарів, які мають закуповувати в локального виробника», — сказав він.

За його словами, зокрема, йдеться про оборонні закупівлі.

Читайте також Міноборони створює мобільний додаток для військових: які послуги будуть доступні

«Є наші підрахунки про те, що 300 млрд грн, закладених у бюджет на придбання озброєння, якщо локалізувати хоча б 50%, це дуже важливий і великий локомотив для економічного зростання», — додала на форумі перший віцепрем'єр — міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, від купівлі української техніки 40% повертається до бюджету, що важливо на етапі обмежених бюджетних ресурсів як стимулювання українського виробництва.

«На сьогодні локалізація вже діє згідно з чинним законодавством. Наше завдання — розширити список товарів так, щоб техніка комунальна, спеціалізована техніка, машини для розмінування обов’язково мали компоненти щонайменше 20% української складової», — наголосила перший віцепрем'єр.

Свириденко уточнила, що обсяг публічних конкурсних закупівель 2023 року становив 1 трлн грн.

«Якщо взяти відсоток проникнення імпорту, який був до війни, — це 40%, ви можете зрозуміти, які у нас пріоритети для розвитку українського виробництва», — пояснила глава Мінекономіки.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.