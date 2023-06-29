Україна розірвала угоду про єдиний економічний простір із білоруссю — Finance.ua

Україна розірвала угоду про єдиний економічний простір із білоруссю
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про вихід України з угоди про єдиний економічний простір із республікою білорусь, а також припинила дію угоди про взаємне забезпечення державних секретів.
«Ви не повірите, але в нас досі був договір з білоруссю про взаємне забезпечення захисту державних секретів. Але тільки що Рада припинила дію цієї угоди (№ 0197)», — повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Читайте також
Згідно з пояснювальною запискою, відповідне рішення має дозволити забезпечити захист національних інтересів України, сприятиме збереженню незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Української держави, які опинилися під загрозою у зв‘язку з повномасштабною війною, розв‘язаною російською федерацією за підтримки республіки білорусь.
Крім того, законопроєкт № 0205 про вихід України з угоди про формування єдиного економічного простору з білоруссю підтримав 261 народний депутат на пленарному засіданні 29 червня.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила закон, згідно з яким українці матимуть можливість голосувати через «Дію» за проєкти, які фінансуються з Державного фонду регіонального розвитку. Цьогорічний фонд у розмірі 2 млрд грн було перенаправлено на збільшення обороноздатності шляхом внесення поправок до документу.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною