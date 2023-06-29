Україна розірвала угоду про єдиний економічний простір із білоруссю — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна розірвала угоду про єдиний економічний простір із білоруссю

Казна та Політика
26
Україна розірвала угоду про єдиний економічний простір із білоруссю
Україна розірвала угоду про єдиний економічний простір із білоруссю
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про вихід України з угоди про єдиний економічний простір із республікою білорусь, а також припинила дію угоди про взаємне забезпечення державних секретів.
«Ви не повірите, але в нас досі був договір з білоруссю про взаємне забезпечення захисту державних секретів. Але тільки що Рада припинила дію цієї угоди (№ 0197)», — повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Читайте також
Згідно з пояснювальною запискою, відповідне рішення має дозволити забезпечити захист національних інтересів України, сприятиме збереженню незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Української держави, які опинилися під загрозою у зв‘язку з повномасштабною війною, розв‘язаною російською федерацією за підтримки республіки білорусь.
Читайте також
Крім того, законопроєкт № 0205 про вихід України з угоди про формування єдиного економічного простору з білоруссю підтримав 261 народний депутат на пленарному засіданні 29 червня.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила закон, згідно з яким українці матимуть можливість голосувати через «Дію» за проєкти, які фінансуються з Державного фонду регіонального розвитку. Цьогорічний фонд у розмірі 2 млрд грн було перенаправлено на збільшення обороноздатності шляхом внесення поправок до документу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.