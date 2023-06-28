росію та білорусь виключили з Внутрішньоєвропейської організації податкових адміністрацій — Finance.ua

росію та білорусь виключили з Внутрішньоєвропейської організації податкових адміністрацій Сьогодні 20:40 — Світ

росію та білорусь виключили з Внутрішньоєвропейської організації податкових адміністрацій

На 27-й Генеральній асамблеї Внутрішньоєвропейської організації податкових адміністрацій (ІОТА) ухвалено рішення про виключення росії та білорусі з її складу.

Про це повідомляє Державна податкова служба України.

Відтак, росія та білорусь більше не є членами ІОТА. Вони справедливо позбавлені можливості брати участь у прийнятті доленосних рішень цієї організації.

Очільниця ДПС Тетяна Кірієнко за підтримки колег з Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Данії закликала учасників асамблеї підтримати позицію щодо припинення членства рф та білорусі в ІОТА.

За словами Тетяни Кірієнко, країни, що систематично порушують норми міжнародного права, домовленості, вбивають людей, руйнують інфраструктуру, намагаються знищити майбутнє сусідніх держав, не мають права бути у складі впливових міжнародних організацій. Такі країни необхідно ізолювати та обмежити їх деструктивний вплив на світові процеси.

Європейська податкова спільнота вчергове продемонструвала своє неприйняття та засудження воєнних злочинів росії та білорусі, зробивши свій внесок у досягнення справедливості.

Зі свого боку Тетяна Кірієнко подякувала партнерам-податківцям з інших країн — членам ІОТА за солідарність та підтримку України на міжнародному рівні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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