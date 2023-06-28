росію та білорусь виключили з Внутрішньоєвропейської організації податкових адміністрацій — Finance.ua
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росію та білорусь виключили з Внутрішньоєвропейської організації податкових адміністрацій

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росію та білорусь виключили з Внутрішньоєвропейської організації податкових адміністрацій
росію та білорусь виключили з Внутрішньоєвропейської організації податкових адміністрацій
На 27-й Генеральній асамблеї Внутрішньоєвропейської організації податкових адміністрацій (ІОТА) ухвалено рішення про виключення росії та білорусі з її складу.
Про це повідомляє Державна податкова служба України.
Відтак, росія та білорусь більше не є членами ІОТА. Вони справедливо позбавлені можливості брати участь у прийнятті доленосних рішень цієї організації.
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Очільниця ДПС Тетяна Кірієнко за підтримки колег з Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Данії закликала учасників асамблеї підтримати позицію щодо припинення членства рф та білорусі в ІОТА.
За словами Тетяни Кірієнко, країни, що систематично порушують норми міжнародного права, домовленості, вбивають людей, руйнують інфраструктуру, намагаються знищити майбутнє сусідніх держав, не мають права бути у складі впливових міжнародних організацій. Такі країни необхідно ізолювати та обмежити їх деструктивний вплив на світові процеси.
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Зі свого боку Тетяна Кірієнко подякувала партнерам-податківцям з інших країн — членам ІОТА за солідарність та підтримку України на міжнародному рівні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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