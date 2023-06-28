Уряд схвалив законопроєкт про розірвання ще однієї угоди з білоруссю — Finance.ua

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Уряд схвалив законопроєкт про розірвання ще однієї угоди з білоруссю

Казна та Політика
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Уряд схвалив законопроєкт про розірвання ще однієї угоди з білоруссю
Уряд схвалив законопроєкт про розірвання ще однієї угоди з білоруссю
Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт щодо припинення дії Угоди між Україною та білоруссю про трудову діяльність та соціальний захист працюючих за межами своїх країн громадян.
Про це повідомив у Телеграмі представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
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«Схвалено проєкт Закону «Про припинення дії угоди між урядом України та урядом республіки білорусь про трудову діяльність та соціальний захист громадян України та республіки рілорусь, які працюють за межами своїх держав, та протоколу між Кабінетом Міністрів України та урядом республіки білорусь про внесення змін і доповнень до Угоди…» — йдеться в повідомленні.
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Законопроєктом пропонується припинити дію зазначеної угоди, вчиненої 17 липня 1995 року в Мінську та ратифікованої Законом України від 26 квітня 1996 року. Дія цієї угоди поширювалася на осіб та їхні сім'ї, які є громадянами або постійно проживають на території однієї із держав та здійснюють тимчасово свою трудову діяльність на підприємствах, в організаціях, установах всіх форм власності іншої держави.
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Як зазначається в угоді, у разі припинення дії її положення залишаються чинними щодо трудових договорів (контрактів), укладених працівниками з роботодавцями до закінчення терміну, на який вони були укладені.
Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України схвалив проєкт Закону «Про припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України і урядом російської федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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