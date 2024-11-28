Україна приваблює інвесторів завдяки родючим ґрунтам та сприятливому клімату — дослідження
Родючі ґрунти, сприятливий клімат, вигідне географічне розташування та наявна державна підтримка створюють привабливі умови для інвесторів в агросектор України.
Про це йдеться в оприлюдненому аналітичному дослідженні урядового офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest, передає «ПроАгро Груп».
У дослідженні особливу увагу приділено інфраструктурним потребам, критично важливим для підвищення продуктивності агросектору, зокрема інвестиціям в іригаційні системи, логістику та зберігання врожаю.
«Попри вагомий потенціал, український агропромисловий сектор зазнав значних збитків внаслідок війни, які оцінюються у 80 мільярдів доларів США, з яких понад 65% втрат припадає на області, що постраждали від бойових дій.
Для відновлення та подальшого розвитку галузі протягом наступного десятиліття необхідно залучити інвестиції в обсязі 56 мільярдів доларів", — зазначають автори дослідження.
Довідка Finance.ua:
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