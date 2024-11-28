Україна приваблює інвесторів завдяки родючим ґрунтам та сприятливому клімату — дослідження — Finance.ua
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Україна приваблює інвесторів завдяки родючим ґрунтам та сприятливому клімату — дослідження

Казна та Політика
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Україна приваблює інвесторів завдяки родючим ґрунтам та сприятливому клімату — дослідження
Україна приваблює інвесторів завдяки родючим ґрунтам та сприятливому клімату — дослідження
Родючі ґрунти, сприятливий клімат, вигідне географічне розташування та наявна державна підтримка створюють привабливі умови для інвесторів в агросектор України.
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Про це йдеться в оприлюдненому аналітичному дослідженні урядового офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest, передає «ПроАгро Груп».
У дослідженні особливу увагу приділено інфраструктурним потребам, критично важливим для підвищення продуктивності агросектору, зокрема інвестиціям в іригаційні системи, логістику та зберігання врожаю.
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«Попри вагомий потенціал, український агропромисловий сектор зазнав значних збитків внаслідок війни, які оцінюються у 80 мільярдів доларів США, з яких понад 65% втрат припадає на області, що постраждали від бойових дій.
Для відновлення та подальшого розвитку галузі протягом наступного десятиліття необхідно залучити інвестиції в обсязі 56 мільярдів доларів", — зазначають автори дослідження.

Довідка Finance.ua:

  • З моменту відкриття ринку землі 2021 року земля в Україні подорожчала з 39 тис. грн/га до 46 тис. грн/га 2024 року, наступними роками її вартість може зрости приблизно на 20%.
  • Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль. У рамках програми «Земельний банк» можна орендувати земельні ділянки різної площі, починаючи від 2 га. Найбільша — 3969 га — у Кіровоградській області.
За матеріалами:
Agravery
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