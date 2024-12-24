Україна пропонувала Словаччині компенсацію за припинення поставок російського газу — Зеленський Сьогодні 10:29 — Енергетика

Україна пропонувала Словаччині компенсацію за можливі втрати від зупинки транзиту російського газу та допомогу з пошуком альтернативних поставок із ЄС.

Про це написав президент Володимир Зеленський у соцмережі X, коментуючи візит словацького премʼєра Роберта Фіцо в москву.

There have been many questions from journalists today about Fico’s trip to Moscow. In fact, after our conversation in Brussels in the presence of all European leaders, nothing surprises anymore.



We are fighting for our lives, Fico is fighting for money, and it’s unlikely that… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 23, 2024

«Ми готові були це робити. Фіцо не захотів компенсації для словаків. І не хоче співпрацювати з Єврокомісією. З якоїсь причини він вважає москву вигіднішою», — написав Зеленський.

Він вважає, що у Фіцо є тіньові домовленості з очільником кремля путіним і він «бореться за гроші», переслідуючи особисті інтереси.

«Це або торгівля державними інтересами, або робота на власну кишеню», — зазначив Зеленський.

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19 грудня у Брюсселі президент Зеленський наголосив, що Україна не розглядає можливість поновлення угоди з російським «Газпромом» про транзит газу до Європи, та відкидає ідею транспортування російського газу під виглядом азербайджанського.

23 грудня Фіцо зустрівся з путіним у москві. За його словами, ця поїздка стала реакцією на відмову Зеленського продовжити транзит російського газу. До цього словацький премʼєр заявив, що Зеленський нібито пропонував йому €500 млн із заморожених російських активів в обмін на схвалення членства України в НАТО. Фіцо сказав, що він «ніколи» не погодиться на приєднання України до військового альянсу.

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Контракт між Україною і рф на транзит газу закінчується 1 січня 2025 року. Київ неодноразово заявляв, що не планує продовжувати дію угоди.

росія поставляє до Європи близько 15 млрд кубометрів газу на рік, зокрема до Словаччини та Австрії, де вона залишається основним постачальником.

Єврокомісія впевнена, що у разі припинення транзиту газу через Україну не виникне серйозних загроз енергетичній безпеці. Її стратегія передбачає активний перехід до альтернативних постачальників, розвиток відновлюваних джерел енергії та підвищення енергоефективності.

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