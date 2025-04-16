Україна працює з США над розробкою механізмів моніторингу режимів припинення вогню — Finance.ua

Україна працює з США над розробкою механізмів моніторингу режимів припинення вогню Сьогодні 18:15

Україна активно працює з американцями та іноземними партнерами над розробкою механізмів моніторингу режимів припинення вогню.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу.

«Ми на регулярній основі передаємо американцям та іншим партнерам всі дані про порушення росією енергетичного перемир’я. Вони отримують цю інформацію від нас, фіксують. В України та США спільне, я думаю розуміння загалом, що потрібне саме повне припинення вогню», — сказав Тихий.

Речник МЗС наголосив, що потрібні механізми моніторингу.

«Ми активно працюємо з американцями та з іншими нашими колегами, іноземними партнерами над розробкою механізмів моніторингу режимів припинення вогню. Бо звісно будуть постійні порушення, й потрібно, щоб були об’єктивні дані, об’єктивна можливість підтверджувати порушення російською стороною режимів припинення вогню», — розповів Тихий.

Читайте також Зеленський розповів, що буде в разі припинення вогню без гарантій безпеки

Тихий повідомив, що росія вже понад 30 разів порушила енергетичне перемир’я.

Центр протидії дезінформації РНБО повідомляв, що за 22 дні так званого «енергетичного перемир’я» російська армія вбила майже у 2,5 раза більше українців, ніж за такий самий період перед його оголошенням.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.