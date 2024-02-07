Україна починає модернізувати річковий флот Дунайського пароплавства — Finance.ua

Україна починає модернізувати річковий флот Дунайського пароплавства
Україна розпочинає модернізацію річкового флоту Українського Дунайського пароплавства (УДП) спільно з міжнародними партнерами. Планується модернізувати весь тяговий флот УДП, який налічує 45 одиниць (25 в експлуатації, 20 у резерві).
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Там зауважують, що річковий флот Дунайського пароплавства має середній вік понад 40 років. Для продовження роботи українського флоту в країнах ЄС терміново потрібна капітальна модернізація самохідних суден із заміною двигунів на більш екологічні та енергоефективні.
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Зазначається, що підготовчі роботи на суднах, призначених до модернізації, проведуть в Україні на заводі ПрАТ «Українське Дунайське Пароплавство» (УДП), а заміна двигунів відбудеться в Австрії. Перше судно типу «Капітан Антипов» вже готується до відправки в Австрію.
В рамках договору також законтрактовані японські двигуни Mitsubishi. В Україні наявні сертифікованих компанії, що можуть забезпечити їх сервісне обслуговування. Вже у квітні їх мають поставити на завод ÖSWAG.
Задача інженерів — провести заміну двигунів таким чином, щоб це не вплинуло на ходові якості судна. Крім того, двигуни мають дообладнати для відповідності екологічним вимогам Stage5.
Одночасно з проєктом модернізації перших 5 тривають перемовини щодо модернізації інших серій самохідних суден.
Як наголошують у відомстві, стратегічна задача — модернізувати увесь тяговий флот УДП, який на сьогодні налічує 45 одиниць (25 в експлуатації, 20 в резерві).
«Минулого року у Лондоні підписали угоду з IFC, спрямовану на залучення інвестицій для цих потреб. На сьогодні маємо підписаний договір з австрійською компанією ÖSWAG на виконання робіт з модернізації перших п’яти суден цієї серії. ÖSWAG має величезний досвід модернізації старого дунайського флоту — як вантажного, так і пасажирського» — підкреслив віце-прем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.
Він додав, що економічний ефект від модернізації одного судна на рік — понад €800 тисяч і 20−25% палива. Також завдяки цьому буде можливо забезпечити скорочення простоїв в ремонті та витрат на пошук та купівлю запчастин.
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