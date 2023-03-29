Дунайське пароплавство може продати свій пасажирський флот через збитки — Finance.ua

Дунайське пароплавство може продати свій пасажирський флот через збитки Сьогодні 19:33 — Фондовий ринок

Держкомпанія «Українське дунайське пароплавство» розглядає можливість продажу свого пасажирського флоту через його збитковість.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Підкреслюється, що фінансовий показник минулого року — мінус 25 млн грн, а з 2014 року пасажирські перевезення стабільно завдають пароплавству збитки.

"Навіть рекордний обсяг перевезень у 2018-2019 роках призвів до такого ж рекордного зростання витрат (паливо, зарплати, технічне обслуговування тощо), в результаті сума збитків залишилася приблизно на тому ж рівні — орієнтовно 30 млн грн за сезон.

Загалом на дотації «пасажирам» витрачено понад 8 млн євро. За ці кошти підприємство, наприклад, могло побудувати 25 SLG барж", — йдеться у повідомленні.

«Наразі флот УДП налічує чотири пасажирські теплоходи — «Дніпро», «Волга», «Україна», «Молдавія» та прогулянковий теплохід «Євгеній Косяков», які перебувають у відстої. «Молдавія» та «Україна» — у Лінці в очікуванні рішення щодо постановки на ремонт на завод ÖSWAG.

Утримання суден на час стоянки становить близько 10 тис. євро на місяць на судно. Більш старі «Дніпро» та «Волга», які взагалі не користуються попитом у фрахтувальників, знаходяться в Ізмаїлі та використовуються як житло для наших приїжджих працівників, адже винаймати житло у місті з огляду на наплив переселенців далеко на всім по карману", — заявив заступник гендиректора з експлуатації флоту Руслан Скрябін.

Зазначається також, що УДП ніколи самостійно не займалося оперуванням пасажирським флотом.

"Для цього потрібно отримати ліцензію туроператора, щоб відкрити свою турагенцію, розвивати свою мережу продажу квитків, напрацьовувати базу даних клієнтів, налагоджувати співпрацю з місцевими туроператорами і таке інше. Тому пароплавство завжди домовлялося про співпрацю з фрахтувальником — оператором круїзних турів.

Минулого року були сподівання, що туристичний ринок нарешті оговтається від локдаунів, спричинених епідемією коронавірусу. Можна було підняти ставки фрахту та вийти на беззбиткову роботу. Але навігація 2023 року взагалі не склалася", — визнають в держкомпанії.

Останні роки постійним фрахтувальником флоту УДП виступала компанія «BigXtra Touristik», яка входить до FTI Group, чия основна діяльність — туристичний та готельний бізнес. Але в минулому році у «BigXtra» змінилося керівництво, і рішення про навігацію на 2023 рік не приймалося аж до 30 листопада. Лише на початку зими, посилаючись на погану кон’юнктуру ринку, компанія запропонувала зафрахтувати на 2023 рік лише одне судно. Це при тому, що в круїзному бізнесі контракти на наступний рік зазвичай укладаються ще в червні.

"Вочевидь, співвідношення витрат і доходів, які може принести пасфлот, не є рівноцінним. Тому сьогодні активно розглядаємо різні варіанти подальшої долі пасажирського флоту.

Як один з варіантів, запропонувати Німеччині, Австрії, Угорщині, Словаччині використовувати теплоходи під житло в рамках програми підтримки українських біженців. Вже проведено попередню роботу, є компанії, які підтвердили свою зацікавленість у цьому напрямі. За сумою дохід може бути рівноцінним фрахту за круїз за низькою фрахтовою ставкою.

Але знову ж таки виникає питання — наскільки тривалими можуть бути ці програми, адже ми продовжуємо нести витрати, навіть коли теплоходи знаходяться у відстої. Що ми будемо робити з теплоходами через декілька років, коли нам їх повернуть у стані, який не дозволяє подальшу експлуатацію", — додав Скрябін.

Крім цього, можливий варіант — спробувати провести відкритий конкурс серед фрахтувальників на 2024 рік.

«Якщо результати виявляться незадовільними — ставити питання про можливий продаж суден. Для підприємства набагато вигідніше отримати декілька мільйонів євро та посилити вантажний флот, який працює з великим прибутком, позбувшись активу, що генерує та буде генерувати лише збитки», — резюмували в компанії.

Економічна Правда За матеріалами:

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