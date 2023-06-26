Міжнародна фінансова корпорація (IFC) сприятиме оновленню флоту Українського Дунайського пароплавства — Finance.ua

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) сприятиме оновленню флоту Українського Дунайського пароплавства Сьогодні 05:41 — Казна та Політика

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) сприятиме оновленню флоту Українського Дунайського пароплавства

Українське Дунайське пароплавство і Міжнародна фінансова корпорація за участі віце-прем'єр-міністра України Олександра Кубракова підписали Угоду в рамках Міжнародної конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2023), яка проходить у Лондоні.

Про це повідомляє Мінінфраструктури, пише agravery.com.

Головна мета домовленостей — мобілізувати приватні інвестиції для модернізації та розширення флоту ключового українського перевізника на Дунаї. Міжнародна фінансова корпорація також сприятиме впровадженню європейських стандартів корпоративної політики, комплаєнсу та фінансової прозорості.

Оновлення флоту Українського Дунайського пароплавства дозволить розширити можливості логістичної екосистеми Дунаю. Наразі Дунайський кластер — важлива складова світової продовольчої безпеки та економічної інтеграції України з ЄС, адже є ефективним альтернативним шляхом для вантажообігу в умовах блокування основних морських шляхів. Співпраця Українського Дунайського пароплавства та Міжнародної фінансової корпорації, яка входить до групи Світового банку, посилить стійкість українського транспортного сектору і збільшить експортний потенціал України. Українське Дунайське пароплавство (УДП) — приватне акціонерне товариство (ПрАТ), яке належить державі.

Після повномасштабного вторгнення росії УДП перебудувало бізнес-модель, впровадило реформи щодо прозорого та ефективного управління. Підприємство запустило нові напрямки діяльності, реалізувало низку інвестиційних проєктів, розпочало будівництво та модернізацію флоту.

Вперше за історію існування Українське Дунайське пароплавство отримало прибуток від діяльності, в результаті чого в 2022 році держбюджет отримав рекордні дивіденди — понад 146 млн. грн. Трансформація підприємства відкрила можливість для залучення інвестицій та стратегічної взаємодії з міжнародними партнерами.

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