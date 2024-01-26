Україна почне будівництво чотирьох реакторів АЕС, щоб компенсувати втрачені потужності — Finance.ua
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Україна почне будівництво чотирьох реакторів АЕС, щоб компенсувати втрачені потужності

Енергетика
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Україна почне будівництво чотирьох реакторів АЕС, щоб компенсувати втрачені потужності
Україна почне будівництво чотирьох реакторів АЕС, щоб компенсувати втрачені потужності
Влітку або восени 2024 року Україна планує розпочати будівництво чотирьох нових атомних реакторів, оскільки прагне компенсувати втрачені енергетичні потужності.
Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє Reuters.
Усі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій АЕС.
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«Думаю, влітку-восени розпочнемо будівництво. Нам потрібні корпуси реакторів, які доведеться імпортувати. Ми хочемо відразу зробити третій і четвертий блоки», — зазначив Галущенко.
«Хочемо компенсувати ті, що на Запорізькій АЕС», — додав він.
При цьому, два блоки базуватимуться на обладнанні російського виробництва, яке Україна хоче імпортувати з Болгарії. Йдеться про реактори та відповідне обладнання.
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«Зараз ведемо переговори з нашими болгарськими партнерами щодо двох реакторів, які ми хочемо імпортувати», — повідомив Галущенко.
Два інші використовуватимуть західні технології виробника енергетичного обладнання Westinghouse.
За словами міністра, перші результати цих проєктів можна отримати вже за 2,5 роки.
Наразі три електростанції на підконтрольній Україні території виробляють понад 55% потреб країни в електроенергії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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