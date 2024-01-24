В 2024 році обстежать понад 1,3 тис. км магістральних газопроводів — Finance.ua

В 2024 році обстежать понад 1,3 тис. км магістральних газопроводів Сьогодні 11:44 — Енергетика

У 2023 році фахівці Оператора ГТС України (ОГТСУ), спільно з компанією ROSEN Europe B.V., провели внутрішньотрубну діагностику (ВТД) 2453,59 кілометрів лінійної частини магістральних газопроводів, повідомила пресслужба ОГТСУ. Загалом, сумарна протяжність обстежених трубопроводів на 20% більше, ніж у 2022 році.

«У 2024 році ОГТСУ планує обстежити близько 1,3 тисячі кілометрів лінійної частини магістральних газопроводів», — йдеться у повідомленні.

Обстеження проводиться інтелектуальними діагностичними поршнями за європейськими стандартами кількома методами, що дозволяє детально дослідити реальний стан газопроводів.

За результатами отриманих даних, фахівці ОГТСУ визначають ділянки ГТС, які вимагають підвищеної уваги, та виконують необхідні ремонтні роботи.

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