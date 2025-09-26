0 800 307 555
Україна піднялася у рейтингу економічної свободи

35
Україна піднялася у рейтингу економічної свободи
Україна піднялася у рейтингу економічної свободи
Попри незначне зростання, Україна зберігає низькі позиції у рейтингу економічної свободи у світі.
За даними щорічного рейтингу Economic Freedom of the World 2025 від Fraser Institute, Україна посіла 143-тє місце серед 165 країн та територій.
При цьому рейтинг відображає дані за 2023 рік, коли Україна вже жила в умовах повномасштабної війни. Автори відзначають, що військові конфлікти традиційно супроводжуються зниженням рівня економічної свободи.
Нагадаємо, що у рейтингу, опублікованому у 2024 році Україна була трохи нижче — на 150-й позиції.

Основні показники

Економічна свобода оцінюється за п’ятьма напрямами: розмір уряду, верховенство права та захист власності, доступ до надійних грошей, свобода міжнародної торгівлі та регулювання бізнесу й ринку праці.
У 2023 році Україна показала таку динаміку серед показників рейтингу:
  • розмір уряду: зниження з 5,83 до 5,80 (128-ме місце);
  • правова система та права власності: зниження з 4,58 до 4,57 (108-ме місце);
  • доступ до надійних грошей: зростання з 4,68 до 5,26 (143-тє місце);
  • свобода міжнародної торгівлі: зниження з 6,05 до 5,99 (132-ге місце);
  • регулювання бізнесу та ринку праці: зниження з 4,67 до 4,58 (150-те місце).

Вплив війни

Автори дослідження наголошують, що повномасштабна війна обмежує економічні можливості та посилює централізацію економіки.
«Впевнено можна сказати, що війна шкодить економічній свободі», — йдеться у звіті.
За їх словами, мілітаризовані конфлікти йдуть поруч із низьким рівнем економічної свободи. Централізовані економічні моделі частіше схильні до ведення війни проти сусідів.

Світовий контекст

Перше місце у світі за рівнем економічної свободи зберіг Гонконг, далі йдуть Сінгапур, Нова Зеландія, Швейцарія та США. Найгірші показники зафіксовані у Венесуели, Зімбабве, Судану, Алжиру, Ірану та М’янми.
Україна піднялася у рейтингу економічної свободи
Загалом середній рівень економічної свободи у світі знижується вже четвертий рік поспіль після піку 2019 року.
Нагадаємо, у 2020 році Україна посідала 131-е місце в рейтингу Economic Freedom of the World. А в рейтингу економічної свободи фонду Heritage Україна була на 134 місці з можливих 180.
За матеріалами:
РБК-Україна
