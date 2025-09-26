Україна піднялася у рейтингу економічної свободи Сьогодні 09:13

Україна піднялася у рейтингу економічної свободи

Попри незначне зростання, Україна зберігає низькі позиції у рейтингу економічної свободи у світі.

За даними щорічного рейтингу Economic Freedom of the World 2025 від Fraser Institute, Україна посіла 143-тє місце серед 165 країн та територій.

При цьому рейтинг відображає дані за 2023 рік, коли Україна вже жила в умовах повномасштабної війни. Автори відзначають, що військові конфлікти традиційно супроводжуються зниженням рівня економічної свободи.

Читайте також Як змінювалися основні економічні показники України протягом останніх років (інфографіка)

Нагадаємо, що у рейтингу, опублікованому у 2024 році Україна була трохи нижче — на 150-й позиції.

Основні показники

Економічна свобода оцінюється за п’ятьма напрямами: розмір уряду, верховенство права та захист власності, доступ до надійних грошей, свобода міжнародної торгівлі та регулювання бізнесу й ринку праці.

У 2023 році Україна показала таку динаміку серед показників рейтингу:

розмір уряду: зниження з 5,83 до 5,80 (128-ме місце);

правова система та права власності: зниження з 4,58 до 4,57 (108-ме місце);

доступ до надійних грошей: зростання з 4,68 до 5,26 (143-тє місце);

свобода міжнародної торгівлі: зниження з 6,05 до 5,99 (132-ге місце);

регулювання бізнесу та ринку праці: зниження з 4,67 до 4,58 (150-те місце).

Вплив війни

Автори дослідження наголошують, що повномасштабна війна обмежує економічні можливості та посилює централізацію економіки.

«Впевнено можна сказати, що війна шкодить економічній свободі», — йдеться у звіті.

Читайте також В НБУ назвали два сценарії повоєнного економічного розвитку

За їх словами, мілітаризовані конфлікти йдуть поруч із низьким рівнем економічної свободи. Централізовані економічні моделі частіше схильні до ведення війни проти сусідів.

Світовий контекст

Перше місце у світі за рівнем економічної свободи зберіг Гонконг, далі йдуть Сінгапур, Нова Зеландія, Швейцарія та США. Найгірші показники зафіксовані у Венесуели, Зімбабве, Судану, Алжиру, Ірану та М’янми.

Загалом середній рівень економічної свободи у світі знижується вже четвертий рік поспіль після піку 2019 року.

Нагадаємо, у 2020 році Україна посідала 131-е місце в рейтингу Economic Freedom of the World. А в рейтингу економічної свободи фонду Heritage Україна була на 134 місці з можливих 180.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.