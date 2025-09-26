0 800 307 555
У Великій Британії суддя вперше визнав використання ШІ в судовому рішенні

4
Суддя з Великої Британії Крістофер МакНалл став одним із перших суддів, які використали ШІ у своєму рішенні. Він повідомив, що попросив чат-бот Microsoft Copilot проаналізувати матеріали у податковому трибуналі.
Про це пише TheSun.
Судді МакНаллу потрібно було вирішити, чи надав податковий орган копії декларацій, заяв, внутрішніх документів та електронних листів своїм іноземним колегам.
Суддя використав ШІ для узагальнення аргументів. Він сказав: «Це окреме процедурне питання з управління справою, яке розглядається за поданими документами і без слухання.
Позиції сторін з питання, яке я маю вирішити, повністю викладені в їхніх письмових поданнях та інших матеріалах, наданих мені".
Він зазначив, що Старший президент трибуналів, лорд-суддя Дінгеманс, закликав суддів максимально використовувати «цифрові процеси».
Суддя МакНалл додав: «Я розглядаю ШІ як такий інструмент, і це перше рішення, у якому я наважився його застосувати. Я використав ШІ для узагальнення документів, а не… для юридичних досліджень.
За матеріалами:
Finance.ua
