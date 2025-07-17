Як змінювалися основні економічні показники України протягом останніх років (інфографіка) — Finance.ua

Як змінювалися основні економічні показники України протягом останніх років (інфографіка) Сьогодні 08:03 — Казна та Політика

Як змінювалися основні економічні показники України протягом останніх років (інфографіка)

Востаннє Кабінет Міністрів в Україні повністю змінювали через процедуру звільнення премʼєр-міністра ще перед пандемією Сovid-19. Денис Шмигаль, якому тепер пропонують посаду міністра оборони, став довгожителем на посаді очільника уряду, протримавшись на посаді понад 5 років. Проте 15 липня 2025 року Денис Шмигаль подав до Верховної Ради заяву про відставку з посади прем’єр-міністра України.

Тож журналісти «Слово і діло» дослідили, як змінювалися основні економічні показники України протягом останніх років, поки Кабмін очолював Шмигаль.

Принагідно нагадаємо, що Зеленський під час зустрічі із першим віцепремʼєр-міністром — міністром економіки Юлією Свириденко запропонував їй очолити Кабінет Міністрів.

Зміна реального ВВП Після рекордного падіння економіки на 28,8% у 2022 році, зумовленого повномасштабним вторгненням, у 2023 році спостерігалося зростання на 5,5%, а в 2024 — на 2,9%. Хоча темпи відновлення сповільнюються, загальний вектор залишається позитивним.

Державний борг

Державний та гарантований державою борг України продовжує зростати: з $84,36 млрд у 2019 році до $166,06 млрд у 2024-му. Лише за останній рік зростання становило майже $21 млрд.

Зовнішня торгівля

Після різкого падіння експорту у 2022 році ($44,14 млрд проти $68,07 млрд у 2021), у 2024 він не досягнув навіть довоєнного рівня і становить $41,73 млрд. Імпорт відновлюється: з $55,30 млрд у 2022 до $70,77 млрд у 2024 році — але все ще менше, ніж у 2021-му.

Інвестиції

Після обвалу у 2022 році (лише $0,53 млрд) прямі іноземні інвестиції поступово зростають, хоча в 2024 році ($3,55 млрд) залишаються вдвічі меншими за довоєнний рівень 2021-го ($7,32 млрд).

Безробіття

Рівень безробіття з пікового значення 21,1% у 2022 році зменшився до 13,1% у 2024 році. Проте це все ще вищий рівень, ніж до початку війни, коли показник становив 8,2%.

Інфляція

Після піку інфляції у 2022 році (+22,6%) у 2023 вона знизилася до +4,9%. Але вже у 2024 — знову зросла до 10,7%, і це залишається однією з головних проблем для населення.

Тіньова економіка

Після кількох років без офіційних оцінок, міністерка економіки в червні 2024 заявила про 40% тіньового сектору. Це — найбільший показник за останні 10 років.

До слова, У країнах з низьким рівнем доходу тіньова діяльність становить більшу частину ВВП, у середньому 42,4%. Перше місце в рейтингу країн із найбільшою тіньовою економікою посідає Сьєрра-Леоне, де в «тіні» перебуває 64,5% ВВП. Повний рейтинг дивіться за посиланням

Слово і Діло За матеріалами:

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