В НБУ назвали два сценарії повоєнного економічного розвитку — Finance.ua

В НБУ назвали два сценарії повоєнного економічного розвитку Сьогодні 21:03 — Казна та Політика

В НБУ назвали два сценарії повоєнного економічного розвитку

За прогнозами Національного банку України, темпи зростання ВВП залишатимуться помірними, але стабільними — приблизно 3% у 2024−2025 роках, із можливим пришвидшенням до 4% у 2027. Ці оцінки збігаються з прогнозами Світового банку.

Про це йдеться у дослідженні Ain.

У Нацбанку зазначають: основним ризиком для економіки залишається характер і тривалість війни. Втрати територій, людського капіталу та виробничого потенціалу вже вплинули на економіку, а її стійкість у майбутньому напряму залежатиме від подальшої міжнародної підтримки.

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«Якщо міжнародні партнери й надалі суттєво підтримуватимуть Україну, це дозволить одночасно зберігати обороноздатність і сприяти економічному зростанню», — пояснили в НБУ.

У рамках програми з МВФ передбачено два сценарії міжнародного фінансування:

базовий — $148,8 млрд на чотири роки;

негативний — $162,9 млрд на той самий період.

Після завершення війни НБУ планує поступовий перехід до мирної економічної політики. Роль держави в економіці зменшуватиметься, натомість зростатиме частка приватного сектору. Монетарна політика відіграватиме ключову роль у згладженні цього процесу.

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Орім того, Нацбанк виділяє два сценарії повоєнного розвитку:

негативний — повільне відновлення приватного попиту, особливо інвестицій, на фоні фіскальної консолідації (тобто скорочення бюджетного дефіциту й боргового навантаження). У такому випадку буде потрібна м’якша монетарна політика;

позитивний — прискорення євроінтеграційних процесів. Це може стимулювати реформи, збільшити приплив іноземного капіталу та підвищити продуктивність економіки.

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