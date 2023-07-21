Україна отримає ще $1,5 млрд кредиту від Світового банку: підписали угоду — Finance.ua

Україна отримає ще $1,5 млрд кредиту від Світового банку: підписали угоду
Україна отримає 1,5 мільярда доларів кредиту від Світового банку під гарантії уряду Японії.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
«Україна отримає 1,5 млрд доларів позики від Світового банку під гарантії уряду Японії. Щойно відповідну угоду підписали Світовий банк і Мінфін під час нашої зустрічі з віцепрезиденткою Світового банку Антонеллою Бассані», — написав Шмигаль у Telegram.
Кошти, зі слів очільника уряду передбачені для зміцнення соціального захисту й надання допомоги людям під час війни та для відновлення економіки.
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«Цінуємо нашу тісну співпрацю та розраховуємо на подальші спільні проєкти для відновлення та розвитку України», — зазначив Шмигаль.
Нагадаємо, 30 червня Світовий банк схвалив нову позику для України в 1,5 мільярда доларів.
Загалом Група Світового банку спільно з партнерами мобілізували для допомоги Україні 34 млрд доларів.
А від початку 2023 року Україна залучила 20 мільярдів доларів на фінансування дефіциту державного бюджету, загалом з початку великої війни — 51 мільярд доларів.
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